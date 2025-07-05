Дрон рухнул на крышу здания исследовательского института в Чувашии

Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по территории Чувашии, написал в Telegram-канале глава республики Олег Николаев. По его словам, всего противник задействовал два летательных аппарата. В результате один из них рухнул на крышу здания АО «ВНИИР», производство на котором приостановлено после июньской атаки. В Минобороны данную информацию не комментировали.

Сегодня утром в Чувашии зафиксирована атака двумя украинскими беспилотниками. <…> Один дрон упал на крышу пустующего здания АО «ВНИИР», производство на котором приостановлено после предыдущей атаки, — говорится в сообщении.

Как уточнил Николаев, при атаке обошлось без жертв и пострадавших. Второй беспилотник ударил по строящемуся складу на Лапсарском проезде. В настоящее время все службы работают в усиленном режиме, местные власти держат ситуацию под контролем.

Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, — добавил Николаев.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Энгельсе и Саратове повреждены жилые дома. Он не уточнил, какого типа были дроны. Минобороны России эту информацию не комментировало.