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05 июля 2025 в 05:50

Саратовскую область атаковали дроны ВСУ

Бусаргин: сбитые дроны ВСУ повредили дома в Энгельсе и Саратове

Фото: МО РФ

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Энгельсе и Саратове повреждены жилые дома, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он не уточнил, какого типа были дроны. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Предварительно, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы,написал глава области.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей передавал об активной работе сил противовоздушной обороны в Энгельсе. Канал со слов очевидцев утверждал, что не менее восьми взрывов раздались над городом примерно в 03:50 мск.

Ранее в Смоленской области силами противовоздушной обороны были сбиты три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, объявил губернатор региона Василий Анохин. Он попросил граждан в случае обнаружения фрагментов дронов к ним не подходить, а звонить по номеру 112.

До этого российские средства ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Ленинградскую область. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, был сбит один беспилотник в Гатчинском округе. Жертв и разрушений не было. Минобороны России эту информацию не комментировало.

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ВСУ
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