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05 июля 2025 в 01:19

ПВО отразила атаку дронов ВСУ на Ленинградскую область

Дрозденко: ПВО сбила дрон ВСУ в Гатчинском округе Ленинградской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Ленинградскую область, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Дрозденко. Всего был сбит один беспилотник в Гатчинском округе, добавил он. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Беспилотник уничтожен в Гатчинском округе. Без жертв и разрушений, — уточнил губернатор.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI) введены временные ограничения. Как сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, ведомство намерено обеспечить безопасность полетов гражданской авиации.

До этого Минобороны России проинформировало, что в период с 20:00 мск до 23:00 мск 4 июня дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины. Больше всего дронов (28) было ликвидировано над территорией Белгородской области. Также были атакованы Брянская, Курская, Орловская, Смоленская, Воронежская и Тверская области.

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