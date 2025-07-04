Семь российских регионов атаковали дроны ВСУ

В период с 20:00 мск до 23:00 мск 4 июня дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны России. Больше всего дронов (28) было ликвидировано над территорией Белгородской области.

Шесть БПЛА — над территорией Брянской области, три БПЛА — над территорией Курской области, два БПЛА — над территорией Орловской области, по одному БПЛА — над территориями Смоленской, Воронежской и Тверской областей, — говорится в публикации.

Ранее появилась информация, что глава российского Минобороны Андрей Белоусов намерен лишить ВСУ главного оружия. По словам источника, на фоне ирано-израильского конфликта в Генштабе ВС РФ «будто получили отмашку» и начали лишать противника мобильности, «вынося» его запасы и переработку топлива. В связи с этим танки и самолеты Вооруженных сил Украины могут стать бесполезными, объяснил инсайдер.

До этого стало известно, что ВС РФ впервые произвели удар по военному объекту в Кривом Роге (Днепропетровская область) новой ракетой «Гром-1», писал Telegram-канал «Изнанка». По сведениям ресурса, в атаке также участвовали российские дроны «Герань». Минобороны России информацию не комментировало.