«Всевидящий монстр» РФ, Белоусов больно врезал Киеву: что будет дальше

Нависший над Москвой «всевидящий монстр» напугал США, инсайдеры узнали о гениальном ходе министра обороны Андрея Белоусова на Украине, спасшую сотни бойцов медсестру-героиню уволили со службы на СВО — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что за «всевидящий монстр» напугал США?

В США обратили внимание на российскую радиолокационную станцию «Дон-2Н» — технологический шедевр, не имеющий аналогов в мире, указывает The National Interest. Обозреватель американского издания Брэндон Вайхерт назвал комплекс «всевидящим монстром», отметив, что создание этой многофункциональной РЛС кругового обзора стало выдающимся инженерным достижением.

«Огромный радар с фазированной антенной решеткой является критически важным компонентом российской системы противоракетной обороны», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что разработка станции потребовала использования передовых материалов, высочайшей точности производства и сложнейшего программного обеспечения, что позволило ей соответствовать современным требованиям системы противоракетной обороны. В публикации отмечается, что «Дон-2Н» играет ключевую роль в защите Москвы от возможных ракетных угроз.

Эта стационарная РЛС кругового обзора, известная в НАТО под кодовым названием Pill Box (с англ. — «Таблетница»), расположена в подмосковном Софрино-1 и представляет собой впечатляющее четырехгранное сооружение в форме усеченной пирамиды. На каждой из четырех граней расположены мощные фазированные антенные решетки, обеспечивающие полный обзор верхней полусферы.

РЛС «Дон-2Н» Фото: МО РФ

Станция была принята на вооружение в 1989 году, а в 1996-м — поставлена на боевое дежурство в составе системы ПРО Центрального промышленного района А-135. Главная задача системы — обнаружение, сопровождение баллистических целей и наведение на них противоракет.

Но уникальность станции заключается в ее многофункциональности. Она интегрирована не только в систему ПРО, но и в единую систему предупреждения о ракетном нападении, а также в систему контроля космического пространства.

Феноменальные возможности станции были продемонстрированы во время эксперимента «Одеракс» в 1996 году, когда «Дон-2Н» смогла обнаружить и построить траекторию космического объекта диаметром всего 5 сантиметров на расстоянии 1500–2000 километров — результат, недостижимый для других радиолокационных станций мира.

Сегодня «Дон-2Н» выполняет широкий спектр задач: отслеживает запуски ракет с космодромов Плесецк и Байконур, обнаруживает старты баллистических ракет с подводных лодок в акваториях Баренцева, Белого и Охотского морей, а также с полигона Капустин Яр. Станция также обеспечивает контроль космического пространства, собирая информацию об объектах на орбите и вычисляя параметры их движения.

Технические характеристики «Дон-2Н», отмечает обозреватель, впечатляют: работа в сантиметровом диапазоне волн, возможность одновременной работы по множеству целей, высокая помехозащищенность и исключительная точность измерений.

Эта уникальная станция уже несколько десятилетий остается ключевым элементом системы безопасности России, обеспечивая надежный радиолокационный контроль и защиту от любых ракетных угроз, резюмировал Вайхерт.

Как Белоусов намерен лишить ВСУ главного оружия

Москва меняет принцип выбора целей в рамках СВО — об этом свидетельствуют последние российские удары по Украине, пишут инсайдеры. По их словам, в российских военных кругах «дошло до лишения противника одного из самых важных ресурсов любой войны, начиная с Первой мировой, — ГСМ (горюче-смазочных материалов. — NEWS.ru)».

«Россия по какой-то крайне странной причине до последнего обходила стороной удары по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам. За три года войны количество подобных серьезных ударов по топливным объектам можно пересчитать по пальцам двух рук», — утверждает Telegram-канал «РИА КАТЮША».

Однако, отметил источник, на фоне ирано-израильского конфликта в Генштабе ВС РФ «будто получили отмашку» и начали лишать противника мобильности, «вынося» его запасы и переработку топлива.

Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Сети считают, что таким образом министр обороны РФ Андрей Белоусов «лишит ВСУ главного оружия», а танки и самолеты президента Украины Владимира Зеленского станут бесполезными, указывают инсайдеры.

«Без бензина и солярки автомобили и танки не ездят, а значит, нет возможности быстро перебрасывать подкрепления с одного направления на другое, подвозить боеприпасы, медицину, пополнение. Можно заказать 100 млн дронов, но если нечем будет заправить фуру, то никто их тебе не привезет. Можно купить миллион „Мавиков“, но если в генераторе нет бензина, то нечем будет зарядить батареи и они не полетят», — пишет «РИА КАТЮША».

Как отмечают инсайдеры, сейчас Украина в огне: первым начали «сносить под ноль» Кременчугский нефтеперерабатывающий завод — на днях этот НПЗ подвергся повторной атаке; завершающий удар был реализован семью десятками беспилотников «Герань-2», двумя гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и оперативно-тактическим комплексом «Искандер».

«Что еще важнее, нанесли масштабный удар по Дрогобычскому нефтеперерабатывающему заводу во Львовской области. Он подвергся массированной атаке с участием до 100 беспилотников „Герань-2“ и до 15 крылатых ракет Х-101. Объекту был нанесен серьезный ущерб. НПЗ горел несколько дней», — сообщил канал.

Накануне, 1 июля, один из ударов пришелся по трубопроводу Одесского нефтеперерабатывающего завода — резервуары остались целы, но, как считает канал, это ненадолго.

«Для понимания, всего до войны на Украине работали Лисичанский, Кременчугский, Дрогобычский, Херсонский, Одесский НПЗ, Надворнянский нефтеперерабатывающий завод в Ивано-Франковской области. Лисичанский и Херсонский по понятным причинам „выбыли из чата“ еще в 2022-м, Кременчугский и Дрогобычский идут вслед за ними. Восстановить работу после таких ударов будет уже крайне сложно. Да и совсем не факт, что удары закончились. Теперь принялись за Одесский, оставляя в работе только Надворнянский НПЗ, который также надо уничтожать», — заявили авторы.

РСЗО «Град» Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Этот подход не лишит Украину топлива полностью, однако завозить ГСМ придется из Европы, загружая ж/д и дорожную сеть, что увеличит не только время доставки, но и цену самого бензина. Стоимость сырья в ЕС выше сама по себе, а с учетом транспортировки и распределения по местам цена взлетит еще больше, отметил канал.

«Да и кто сказал, что наши должны остановится на НПЗ, а не продолжать удары по их нефтебазам», — заключил источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Почему медсестру-героиню уволили со службы на СВО?

Медсестру-анестезиолога из Екатеринбурга Ирину Рыжкову, спасавшую жизни раненым бойцам и мирным жителям на СВО, уволили со службы, сообщает URA.RU. Причиной стало достижение предельного возраста пребывания на военной службе — 45 лет.

Рыжкова приняла решение отправиться на фронт в октябре 2022 года вслед за своим близким другом. Женщина в разговоре с изданием отметила, что это стало настоящим шоком для ее коллег.

«Коллеги до последнего не верили, думали, что я шучу, ведь я по жизни юморист», — поделилась она.

Но встреча с другом так и не состоялась: он погиб, не дождавшись ее приезда. С тех пор решение служить на СВО превратилось для нее из желания быть ближе к дорогому сердцу человеку в личное испытание и борьбу.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

У Рыжковой дома осталась дочь. В первый раз женщина смогла связаться с ней лишь спустя три месяца после отправки на фронт. По ее словам, это был крайне эмоциональный разговор. Медсестра также отметила, что в прифронтовой зоне не существует привычного графика.

«Мы дежурили сутками, выезжали на позиции, встречали раненых прямо с передовой», — пояснила она.

Сейчас медсестра с 29-летним стажем, начавшая карьеру еще в 1996 году, вернулась к работе в гражданской больнице. В 2024 году ее уволили со службы, но приобретенный в зоне СВО опыт, по ее словам, стал самым важным профессиональным испытанием в жизни.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Согласно статье 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», для военнослужащих женского пола предельный возраст пребывания на военной службе составляет 45 лет. Для мужчин — от 50 до 65 лет в зависимости от звания.

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