Силы ПВО отбили атаку дронов на Смоленскую область Анохин: силы ПВО уничтожили три дрона ВСУ над Смоленской областью

В Смоленской области силами противовоздушной обороны были сбиты три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин. Он попросил граждан в случае обнаружения фрагментов дронов к ним не подходить, а звонить по номеру 112. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы, — написал глава области.

Анохин подчеркнул, что военные делают все возможное для предотвращения атак украинских дронов. В свою очередь, власти области для защиты жителей и объектов инфраструктуры временно ограничили использование мобильного интернета.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Ленинградскую область. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, был сбит один беспилотник в Гатчинском округе. Жертв и разрушений не было. Минобороны России эту информацию не комментировало.