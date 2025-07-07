Стало известно о новых успехах армии в Запорожской области Рогов сообщил, что ВС России отбросили ВСУ к северным окраинам Каменского

Вооруженные силы России отбросили базирующиеся в Запорожской области украинские подразделения к северным окраинам села Каменское на Степногорском направлении, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, войска установили контроль над западной частью населенного пункта. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Наши войска продвинулись в Каменском, взяв под контроль западную часть села. Враг отброшен и пытается цепляться за северные и северо-восточные окраины, — сказал Рогов.

Он добавил, что в Каменском по-прежнему идут тяжелые и кровопролитные бои. Рогов также отметил, что до этого российские войска уже закрепились в центральной части населенного пункта.

Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ провели серию ударов по военным объектам украинской армии в городе Запорожье. По его данным, поражены цели, расположенные как в самом населенном пункте, так и в пригородных районах. Минобороны России эту информацию не комментировало.