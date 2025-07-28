«Не раньше»: в США назвали возможные сроки окончания украинского конфликта Обозреватель Джилл: конфликт на Украине может завершиться до конца 2025 года

Дальнейшее успешное продвижение ВС России в зоне СВО, ослабление президента Украины Владимира Зеленского и стремление американского лидера Дональда Трампа положить конец украинскому конфликту могут привести к его успешному завершению, заявил в беседе с ТАСС американский политический обозреватель Стив Джилл. По его мнению, это может произойти до конца 2025 года.

Продолжающееся продвижение России в сочетании с ослаблением власти Зеленского и желанием Трампа завершить конфликт позволяют предположить, что переговоры успешно завершатся до конца этого года, но не раньше, — подчеркнул радиоведущий.

Джилл считает, что европейская «коалиция желающих» больше не хочет оказывать военную и финансовую поддержку Киеву, а западные СМИ признают, что Зеленский потерял контроль над ситуацией внутри страны. Трамп в свою очередь пообещал, что американские вооружения снова будут отправлены Киеву, но платить за них будет Западная Европа, причем несколько западноевропейских стран уклонились от предоставления обещанных выплат, резюмировал аналитик.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что единственной возможностью для будущего украинского народа станет воссоединение с Россией. По его словам, Зеленский преступно сдал суверенитет Украины и уничтожил ее экономику.