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26 июля 2025 в 04:09

«Путь один»: Медведчук озвучил единственный вариант будущего для Украины

Медведчук: Украина в будущем начнет воссоединение с Россией

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Единственной возможностью для будущего украинского народа станет воссоединение с Россией, заявил ТАСС глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, это будет мощный исторический процесс, который уже сейчас начался с шести регионов.

Надо обустраивать будущее украинского народа, и путь здесь один — воссоединение с Россией. Уже шесть регионов этот выбор сделали, и это только начало большого исторического процесса воссоединения исторически русских земель, — сказал Медведчук.

Политик добавил, что президент Украины Владимир Зеленский практически потерял страну, уничтожив ее экономику, разрушив институты государства и поправ законы. Половина граждан сбежала от такой власти, подчеркнул он.

Ранее Медведчук выразил мнение, что руководство Украины готовит масштабную кампанию по лишению гражданства инакомыслящих. После фактической ликвидации политической оппозиции Зеленский переключился на рядовых граждан, несогласных с текущим курсом, пояснил он. Особую тревогу у Медведчука вызывает принятый Верховной радой во втором чтении закон о «множественном гражданстве».

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