Роковая ошибка верхушки ВСУ, снарядный голод: новости СВО к утру 29 июля

Вооруженные силы Украины понесли значительные потери, пытаясь удержать Бойковку в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, украинские подразделения были отведены на третью линию обороны, но решение оказалось запоздалым.

ВСУ передислоцировали силы в районы Никаноровки и Суворово, оставив Бойковку, расположенную в невыгодной низине. Удерживая этот населенный пункт, Киев долгое время терпел тяжелые потери. По его словам, от находившихся там подразделений почти ничего не осталось.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 28 июля, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ испытывают снарядный голод из-за сбоев в цепи поставок

Украинские войска сталкиваются с перебоями в снабжении из-за логистических проблем, сказал в беседе с NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, доставка грузов на территорию Украины, в том числе из стран Запада, представляет собой сложный процесс, поскольку снабжение идет по маршрутам, которые изначально не были сформированы.

Козюлин добавил, что немало проблем у украинских военных возникает из-за постоянных ударов ВС РФ по важным логистическим маршрутам.

ВС Украины Фото: Xie Ergai/Global Look Press

Атака ВСУ на Ростовскую область унесла жизнь одного человека

Атака Вооруженных сил Украины на Ростовскую область привела к гибели одного человека, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, в нескольких районах в ночь на 29 июля продолжается отражение массированной атаки беспилотников. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

На улице Островского обломки дрона повредили автомобиль, в результате погиб водитель. Личность жертвы устанавливается. Информация о последствиях атаки уточняется.

Грузовой вагон попал под удар украинского БПЛА под Белгородом

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал грузовой вагон в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Местные власти и экстренные службы контролируют ситуацию.

На данный момент известно лишь о повреждении грузового вагона, дополнительных деталей Гладков не озвучил. Остальные обстоятельства происшествия, включая возможные последствия для железнодорожного сообщения, выясняются.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Раскрыта роль стран НАТО в атаках дронов ВСУ на Россию

Украинские дроны, которые атаковали Ленинградскую область в День Военно-морского флота, могли быть запущены с территории граничащих с Россией государств или из Балтийского моря, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, в таких операциях участвуют страны НАТО, хотя и не напрямую.

По словам Кнутова, противостоять атакам БПЛА ВСУ можно двумя способами. Первый предусматривает введение комплекса государственных мер по противодействию дронам. Другой способ — создание рубежа ПВО и ПРО от Балтийского до Черного моря

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