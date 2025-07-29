Роковая ошибка верхушки ВСУ, снарядный голод: новости СВО к утру 29 июля

Вооруженные силы Украины понесли значительные потери, пытаясь удержать Бойковку в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, украинские подразделения были отведены на третью линию обороны, но решение оказалось запоздалым.
ВСУ передислоцировали силы в районы Никаноровки и Суворово, оставив Бойковку, расположенную в невыгодной низине. Удерживая этот населенный пункт, Киев долгое время терпел тяжелые потери. По его словам, от находившихся там подразделений почти ничего не осталось.
Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 28 июля, читайте в материале NEWS.ru.
ВСУ испытывают снарядный голод из-за сбоев в цепи поставок
Украинские войска сталкиваются с перебоями в снабжении из-за логистических проблем, сказал в беседе с NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, доставка грузов на территорию Украины, в том числе из стран Запада, представляет собой сложный процесс, поскольку снабжение идет по маршрутам, которые изначально не были сформированы.
Козюлин добавил, что немало проблем у украинских военных возникает из-за постоянных ударов ВС РФ по важным логистическим маршрутам.
Атака ВСУ на Ростовскую область унесла жизнь одного человека
Атака Вооруженных сил Украины на Ростовскую область привела к гибели одного человека, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, в нескольких районах в ночь на 29 июля продолжается отражение массированной атаки беспилотников. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.
На улице Островского обломки дрона повредили автомобиль, в результате погиб водитель. Личность жертвы устанавливается. Информация о последствиях атаки уточняется.
Грузовой вагон попал под удар украинского БПЛА под Белгородом
Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал грузовой вагон в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Местные власти и экстренные службы контролируют ситуацию.
На данный момент известно лишь о повреждении грузового вагона, дополнительных деталей Гладков не озвучил. Остальные обстоятельства происшествия, включая возможные последствия для железнодорожного сообщения, выясняются.
Раскрыта роль стран НАТО в атаках дронов ВСУ на Россию
Украинские дроны, которые атаковали Ленинградскую область в День Военно-морского флота, могли быть запущены с территории граничащих с Россией государств или из Балтийского моря, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, в таких операциях участвуют страны НАТО, хотя и не напрямую.
По словам Кнутова, противостоять атакам БПЛА ВСУ можно двумя способами. Первый предусматривает введение комплекса государственных мер по противодействию дронам. Другой способ — создание рубежа ПВО и ПРО от Балтийского до Черного моря
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