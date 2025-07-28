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28 июля 2025 в 17:00

Бои в Димитрове и разнос в Хортице: новости СВО на вечер 28 июля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

ВС РФ продолжают наступление в Донецкой Народной Республике: вслед за установлением контроля в селах Новоторецкое и Зеленый Гай бойцы с успехом заняли еще два — Бойковку и Бельгийку. Закрепиться удалось военнослужащим «Центра».

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 28 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Бои уже в Димитрове

В Донецкой Народной Республике начались столкновения и на окраине города Димитрова (Мирнограда), что находится рядом с Покровском (Красноармейском). По словам главы региона Дениса Пушилина, украинские войска на этом участке фронта оказались в сложном положении. Других подробностей он приводить не стал. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Военный эксперт Василий Дандыкин уверен, что именно установление контроля над этим населенным пунктом станет знаковым успехом в ходе летне-осенней кампании. Город, по его словам, является одним из важнейших опорных пунктов обороны ВСУ в ДНР. Бои здесь приближаются к завершающей стадии, заключил он.

Интересными подробностями о наступлении в ДНР делятся сами бойцы. Так, для захода в село Зеленый Гай военнослужащие применили хитрость: накинув антидроновые пончо, они обошли ВСУ с флангов. По словам старшего разведчика 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Гость, сработал эффект неожиданности.

«Это был эффект неожиданности — заходили по полям, с флангов, что было, в принципе, грамотно придумано. Потому что противник ожидает нас со стороны леса», — пояснил разведчик.

Напряжение под Сумами — ВСУ бегут

Не лишают себя бойцы ВСУ возможности оставлять свои позиции: недавно представители командования 61-й механизированной бригады ВСУ сбежали из Сум. По словам источника в силовых структурах, они так и не смогли восстановить боеспособность в Сумской области, несмотря на прикомандирование нескольких дополнительных рот.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал, что ВСУ активно укрепляют позиции вокруг Сум, включая установку минных полей. Однако, по его словам, российские войска действуют методично, с минимальными потерями, сохраняя давление на этом направлении. Баранец уверен, что перелом на Сумском направлении возможен к глубокой осени.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Также бросили позиции и украинские бойцы, находящиеся в населенном пункте Новоэкономическое в ДНР. Штурмовик Иван Роговенко заявил, что вместо украинцев в ближний бой вступили иностранные наемники: «Были наемники американские, еще какие-то шевроны были. В основном они и давали бой [вступали в ближние бои], украинцы сбегали».

Успехи с воздуха — врага разносит в щепки

Продолжают ВС РФ показывать успехи и с воздуха — накануне был нанесен удар по пункту дислокации ВСУ в районе острова Хортица. Российские военные атаковали его БПЛА «Герань-2». Оборонное ведомство также показало кадры, свидетельствующие о мощном ударе по противнику.

На другом участке фронта войска радиационной, химической и биологической защиты группировки «Запад» применили тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка». Использованы они были против опорных пунктов и живой силы ВСУ. Удары были нанесены в ходе поддержки наступательных действий мотострелковых и штурмовых подразделений.

«Подразделения войск РХБ защиты группировки „Запад“ в составе экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-2 „Тосочка“ продолжают оказывать поддержку действий штурмовых и мотострелковых подразделений группировки войск в ходе проведения специальной военной операции», — отметили в военном ведомстве.

Также стало известно, что в ночь на 28 июля ВС РФ подняли в воздух шесть ракетоносцев, включая четыре Ту-95МС и два Ту-160, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным источника, самолеты взяли курс в направлении Украины. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, военные корреспонденты сообщили о вылете примерно 70 ударных БПЛА. По их информации, дроны были замечены над Черниговской областью и, предположительно, двигались в западные регионы Украины. Украинские мониторинговые группы в свою очередь предупреждали о подготовке масштабного комбинированного удара по военным объектам страны. В Минобороны РФ информацию также не комментировали.

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