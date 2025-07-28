Рекордный рой БПЛА, теракт на Кубани, удар фрегата: ВСУ атакуют РФ 28 июля

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Фрегат «Адмирал Григорович» отразил атаку беспилотников на Ленинградскую область. ФСБ задержала на Кубани трех мужчин, которые готовили теракты по заданию украинских спецслужб. Житель Белгородской области погиб при налете БПЛА. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Дроны ВСУ за ночь атаковали четыре региона РФ

В ночь на 28 июля украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на четыре региона России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили семь дронов.

По данным ведомства, четыре беспилотных аппарата были уничтожены над Ростовской областью, еще по одному — над Орловской, Калужской и Брянской областями.

«Адмирал Григорович» отразил атаку БПЛА на Ленобласть

Накануне российские средства противовоздушной обороны сбили свыше 70 украинских беспилотников над восемью регионами страны и акваторией Азовского моря, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. 51 перехваченный дрон пришелся на Ленинградскую область — это суточный рекорд по числу сбитых БПЛА в РФ.

Один человек погиб, трое пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Ленинградскую область, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«На пожаре из-за обломков БПЛА погиб мужчина. Кроме женщины, еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков», — написал он.

В отражении атаки ВСУ на Ленобласть участвовал фрегат «Адмирал Григорович». Судно прибыло в Кронштадт после 20 месяцев службы в Средиземном море и должно было пройти запланированные технические работы. Однако его экипаж был поднят по тревоге ночью. Президент РФ Владимир Путин посетил корабль и пообщался с моряками. Он назвал их действия слаженными и профессиональными.

Гладков назвал число жертв украинских ударов по Белгородчине

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские войска атаковали 42 населенных пункта региона, применив артиллерию и 95 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены один многоквартирный и 14 частных домов, хозпостройки и линии электропередачи, газовая труба, трактор, грузовой и девять легковых автомобилей.

По словам губернатора, в селе Ясные Зори FPV-дрон влетел в гражданскую машину. В результате атаки пострадал мужчина, его госпитализировали. Еще одна легковушка подверглась атаке беспилотника в хуторе Бондаренков. Жертвой удара стал мирный житель, его супруга получила ранения.

Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах противника по Белгородской области.

Трое мужчин готовили теракты на Кубани по заданию Киева

В Краснодарском крае были задержаны двое россиян и уроженец одной из стран Центральной Азии. Их подозревают в подготовке терактов и диверсий по заданию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В Краснодарском крае пресечена деятельность двух граждан РФ 1992 и 1996 г. р., а также выходца одного из государств Центральной Азии 1998 г. р., планировавших поджоги объектов транспорта и связи на территории региона по заданию украинских спецслужб», — отмечается в сообщении.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, возле станции Варениковская были обнаружены следы горения и частичное повреждение двух релейных шкафов, обеспечивающих безопасность движения поездов. Впоследствии силовики установили личности предполагаемых злоумышленников.

Как выяснили сотрудники ФСБ, подозреваемые были завербованы через Telegram-канал. За реализацию преступных планов им поообещали выплатить деньги в криптовалюте. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ДНР оценили последствия атак ВСУ на регион

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике были зафиксированы четыре случая ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты выпустили четыре боеприпаса по населенным пунктам на Горловском направлении. Сведений о пострадавших и жертвах не поступало. Повреждений инфраструктуры не было зафиксировано.

Мужчина погиб в результате террористического удара ВСУ по Херсонщине

За минувшие сутки украинские войска атаковали по меньшей мере 11 населенных пунктов Херсонской области, заявил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, один человек погиб, еще один получил ранения. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Террористический удар по Алешкам привел к гибели мирного жителя. В Новой Каховке пострадал мужчина 1967 года рождения», — написал губернатор в Telegram-канале.

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