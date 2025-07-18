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18 июля 2025 в 20:00

Киев против Мединского, «подарок» от Белоусова, новые санкции: что дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский раздражает Киев, Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций, ВС РФ под руководством министра обороны Андрея Белоусова нанесли массированные удары по военным аэродромам ВСУ — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Мединский празднует 55 лет — Киев и Запад бесятся

18 июля исполняется 55 лет помощнику президента РФ и главе российской делегации на переговорах с Украиной Владимиру Мединскому. На политика регулярно обрушивается критика со стороны западных политиков за его жесткую позицию по международным вопросам, а украинские радикалы называют его одной из приоритетных целей.

Весной 2022 года Мединский возглавил российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле. Тогда стороны выработали предварительные условия и принципы мирного урегулирования. В этом соглашении были прописаны требования Москвы: нейтральный статус Украины, ее отказ от разработки ядерного оружия и от размещения иностранного военного контингента. Взамен Киев рассчитывал на международные гарантии безопасности. Однако договор так и не был заключен.

Когда весной 2025 года переговоры возобновились, Мединский снова возглавил российскую делегацию. Она провела два раунда встреч с украинскими переговорщиками — 16 мая и 2 июня. В ходе последней стороны обменялись проектами меморандумов с предложениями по прекращению огня.

Уже после первой встречи родным Мединского начали поступать угрозы — их получали как взрослые члены семьи, так и дети. Помощник президента РФ обсуждал ситуацию с Рустемом Умеровым, который на тот момент был министром обороны Украины. Он опроверг причастность Киева к попыткам запугать семью дипломата.

«Это, скорее всего, наши нацики, мы на них не влияем», — сказал украинский чиновник.

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стоит отметить, что именно Мединский разоблачил легенду о том, что в 1905 году Императорская академия наук признала украинский язык не малороссийским наречием, а самостоятельным языком.

«Действительно, была комиссия, она заседала в 1905 году, но она вообще не рассматривала факт существования украинского языка или факт соотношения этого языка с российским „общеимперским языком“», — пояснил Мединский.

По его словам, комиссия лишь рекомендовала, чтобы в народных листках и газетах использовался не только литературный русский, но и сельский малороссийский диалект — чтобы селянам было проще читать.

Политик также указывал на безграмотность украинского руководства. В 2022 году президент страны Владимир Зеленский показал СМИ копию письма 1711 года, которую ему передала шведский премьер-министр Магдалена Андерссон. В послании король Карл XII якобы передал указания послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь независимым государством. Мединский тогда назвал украинского президента «двоечником по истории».

«Карл XII считал Сечь <…> протекторатом Швеции. Точнее — Польши. То есть вассалом вассала. Это к сказкам об обещанной независимости Малороссии», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Кроме того, на недавней встрече президента РФ Владимира Путина с редакторами учебников истории помощник президента напомнил о распространенном мифе о «воссоединении Украины с Россией», которое якобы произошло в 1654 году. По словам Мединского, эта фраза исторически не подтверждена и давно вызывает у историков улыбку. На самом деле, подчеркнул он, речь шла о вхождении земель войска Запорожского в состав Московского царства на правах определенной автономии.

«Какое воссоединение? Не было никакой Украины, не было государственности», — добавил он.

После начала второго раунда переговоров РФ и Украины агентство Bloomberg сообщило, что США не хотели бы видеть Мединского главой российской делегации из-за слишком «жесткой позиции». Генсек НАТО Марк Рютте между тем выразил мнение, что Москве надо поменять переговорную команду, потому что «какой-то историк читает лекцию об истории Украины XII века».

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Emmi Korhonen/IMAGO/Global Look Press

Комментируя заявления, озвученные на Западе, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что такое глубокое знание истории дает Мединскому огромное преимущество. Депутат заявил, что без детального понимания истории Украины, а также ее отношений с Россией и странами Запада невозможно в полной мере осознать суть текущего конфликта и его первопричины.

Миронов напомнил, что кандидатура главы делегации была выбрана Путиным, а значит, не подлежит никакому обсуждению. Оппонентам России не дает покоя тот факт, что родина для Мединского — на первом месте.

«Есть такая поговорка — если тебя ругают враги, значит ты все делаешь правильно. На Западе Мединского пренебрежительно назвали „каким-то историком“, но хочу напомнить: это было сделано лишь после нескольких встреч с украинской стороной. Они закончились, мягко говоря, неудачно для киевского режима. Те аргументы и инициативы, которые высказала наша делегация во главе с Мединским, им крыть было нечем. Тогда и дипломатическая, и медийная победа была на стороне России. Вот и началась истерика у западных кураторов Зеленского», — подчеркнул депутат.

18-я попытка ЕС раздавить Россию

Евросоюз согласовал 18-й пакет антироссийских санкций, и под ограничения попали сразу 22 банка. Кроме того, теперь запрещены все транзакции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними компаниями.

ЕС также трансформирует ценовой предел на российскую сырую нефть, установленный на уровне $60 (около 4,6 тысячи рублей) за баррель с декабря 2022 года, в динамичный механизм, который будет оставаться на 15% ниже средней рыночной цены.

Новый лимит вступит в силу с уровня в $47,6 (около 3,7 тысячи рублей) за баррель и будет автоматически корректироваться каждые шесть месяцев, с возможностью специальных корректировок, если того потребуют рыночные колебания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя введение нового пакета санкций, заявил, что он, как и любой другой, будет бить по инициаторам ограничений. По словам представителя Кремля, такие решения являются обоюдоострым оружием. Более того, заметил он, Россия научилась жить в условиях ограничений и приобрела иммунитет к санкциям.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Белоусов испепеляет военные аэродромы ВСУ

Российские военные в ночь на 17 июля нанесли десятки ударов по военным объектам на Украине. Многочисленные взрывы прогремели в Днепропетровской области: зафиксировано минимум пять волновых атак, включая серию налетов БПЛА, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Удары наносились волнами, с перекрытием времени и смешанным применением средств поражения (ракеты, баллистика, БПЛА), что говорит о комплексной операции: проверка и перегрузка ПВО: особенно очевидно в районе Днепропетровска, где использованы как ракеты, так и рои дронов. Давление на тыловую промышленность и логистику: удары по Кривому Рогу, Синельниково, Шостке связаны с ж/д, топливной инфраструктурой и ремонтными базами», — отметил он.

Военный эксперт Геннадий Алехин обратил внимание, что был нанесен беспрецедентный по силе и площади авиаудар по девяти аэродромам и базам ВСУ, которые расположены в Центральной и Восточной Украине. Кроме того, ликвидировано несколько групп наемников, отмечают инсайдеры.

«До недавнего времени действовал аэродром в Чугуеве (Харьковская область), мы били по нему еще с первых дней СВО. Там были МиГи, СУшки. Теперь там склады с боеприпасами, материальными средствами, ПВО, РСЗО „Вампир“, американские М-777, площадки для запуска беспилотников. Еще три аэродрома в Харьковской области (Куриловка, Левковка, Коротич) также не действуют. Теперь там вертолетные площадки подскока. Например, Коротич активно использует ГУР. Аэропорт Харькова в Жихаре: оттуда активно увозили 200-х и 300-х (погибших и раненых. — NEWS.ru) иностранных наемников в Киев. На территории Харьковского авиационного завода тоже есть взлетно-посадочная полоса, которую использует противник. За минувшие сутки наши „Герани“ и „Ланцеты“ основательно утюжили именно Чугуев», — добавил аналитик.

Также был прилет по аэродрому Орехов к югу от Днепропетровска, сообщил военный блогер Олег Царев.

«Был прилет по аэродрому Орехов к югу от города. Судя по спутниковому снимку, аэродром использовался как площадка для размещения вертолетов ВСУ, а также мог служить для запуска дронов-камикадз. Взрывы гремели в Кривом Роге, местные жители сообщали о прилете в центральный городской военкомат», — уточнил он.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Один из ударов также пришелся по предприятию в Днепропетровске, связанному с зарядами или топливами для ракет. Как отметил Лебедев, после прилета весь левый берег Днепропетровска в едком дыму.

В ближайшие дни можно ожидать увеличения количества ударов ВС РФ по центральной полосе Украины с основным центром внимания на Днепропетровскую область, заявил подпольщик.

«Прогноз на 3–5 суток. Днепропетровск и область — сохраняется высокая вероятность новых ударов, особенно дронами-камикадзе и ракетами средней дальности. Шостка и Сумская область — могут повторно попасть под удары, особенно если ПВО не восстановлена. Кривой Рог, Полтава, Харьков — риск сохраняется на уровне выше среднего. Чернигов и Киевская область — вероятны отвлекающие налеты. Николаев и Одесса — вероятность ударов низкая, но может возрасти после перегруппировки», — сообщил Лебедев.

Относительное затишье в западных областях Украины, как он заметил, может быть временным, в ожидании следующей волны. Интенсивность и география ударов ВС РФ по Украине расширяются и может привести к тому, что вскоре страна сровняется с землей, вместе с западной техникой и иностранными наемниками, заявили российские пользователи в социальных сетях.

«Вот это было мощно. Пока Киев не хочет идти на мир, ему придется наблюдать за тем, как ВСУшников и иностранных наемников настигает бесславная смерть. Скоро спасать на Украине будет некого и нечего», — написали комментаторы.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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