«Хранит деньги в Лондоне»: почему Фицо одобрил новые санкции ЕС против РФ

18 июля Совет Европейского союза, как и ожидалось, принял очередной, 18-й пакет санкций против России. Введение новых ограничений стало возможным после того, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против их блокировки. Как ЕС удалось «сломать» главу кабмина, почему он отказался от собственной принципиальной позиции в отношении РФ — в материале NEWS.ru.

Что сказал о санкциях словацкий премьер, которого считали пророссийским

О том, что новый пакет санкций против России все-таки будет принят, стало известно поздним вечером 17 июля. С соответствующим заявлением выступил Фицо.

«На данный момент, дорогие друзья, продолжать блокировать 18-й пакет санкций было бы контрпродуктивно», — заявил он. По словам Фицо, все возможности для переговоров на данный момент исчерпаны и сохранение блокирующей позиции поставило бы под угрозу интересы Словакии. «Я говорю об этом открыто и знаю, о чем говорю», — резюмировал он.

Ранее словацкий премьер пообещал блокировать 18-й пакет санкций против России, пока не получит гарантий в связи с планами ЕС по отказу от российского газа.

«Словацкая Республика никогда не поддержит стратегию REPowerEU в поставках газа, поскольку это нанесет ущерб словацким домохозяйствам и экономике, а также еще больше снизит конкурентоспособность всего Евросоюза. Внося это предложение, Еврокомиссия грубо игнорирует политический мандат, утвержденный Европейским советом. Моя позиция как премьер-министра Словацкой Республики по этому вопросу последовательна и не должна никого удивлять», — говорилось в письме, направленном Фицо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

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Что в ЕС пообещали Фицо за изменение позиции по санкциям в отношении РФ

Фицо не уточнил, что получила Словакия за пересмотр своей позиции по санкционному пакету. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Братислава добивается уступок в плане ЕС по поэтапному отказу от российского газа. По данным агентства, Еврокомиссия была готова предоставить Словакии определенные гарантии, однако не сообщила, в чем именно они состоят.

Германский политолог Александр Рар подчеркнул, что Фицо всегда играет на стороне Брюсселя. «Он говорит одно, а когда от него требует решения, голосует вместе с остальными странами ЕС. Фицо очень осторожничает и не хочет ссориться с Брюсселем», — сказал политолог в беседе с NEWS.ru.

Рар предположил, что на словацкого премьера оказывают давление, угрожая урезать выделяемые бюджеты. «Если будешь делать не так, как надо, то забудь о нашей поддержке, и мы тебя полностью изолируем. Примерно так ему говорят», — сказал эксперт.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев отметил, что Фицо непоследователен и обозначает решительность. Но в конечном итоге ему объясняют, что отрываться от европейского коллектива нельзя.

«Наверняка словацкий премьер хранит свои деньги в Лондоне, Берлине или Париже. Он сначала „держит лицо“, но все равно присоединяется к санкциям», — сказал политолог NEWS.ru. По его мнению, Братислава пытается торговаться, но одобрит и 19-й, и 20-й пакет санкций.

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что решение Фицо надо уважать, поскольку он боролся до конца.

«Это все-таки не предательство Фицо. Словакии и Венгрии тяжело противостоять Евросоюзу, их экономика сильно завязана на ЕС. Но другие страны тоже поймут, что их там просто раздевают», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Что входит в 18-й пакет санкций ЕС против России

Пакет ограничительных мер предусматривает запрет на использование трубопроводов проекта «Северный поток», ужесточение механизма потолка цен на российскую нефть, а также меры против теневого танкерного флота. Кроме того, ЕС расширит перечень подпадающих под действие санкций физических и юридических лиц и введет новые ограничения на экспорт технологий, а также товаров двойного назначения.

Новый санкционный пакет предусматривает запрет на поставки в европейские страны продуктов, произведенных на основе российской нефти. Речь идет в том числе о мазуте, авиационном и автомобильном топливе.

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