«Ответ будет ядерным»: НАТО готовит нападение на Калининградскую область

Командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что Альянс «спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил России в Калининградской области». Проще — уничтожение эксклава. Это часть так называемого плана Eastern Flank Deterrence Line, направленного против российского региона. Решится ли НАТО на такой шаг и к чему это приведет — в материале NEWS.ru.

Почему Калининград опасен для НАТО

«Если вы посмотрите на Калининградскую область. Она окружена странами НАТО со всех сторон. Нет абсолютно никаких причин, по которым для сдерживания России мы не можем подавить зону A2AD (зону воспрещения манёвра и доступа. — NEWS.ru) с земли. Быстрее, чем мы когда-либо могли. Мы уже это спланировали и разработали», — заявил Кристофер Донахью, выступая на конференции Ассоциации армии США LandEuro в Висбадене (Германия).

В терминологии стран НАТО зонами A2AD называют такие территории, где сконцентрированы значительные силы ПВО, береговых противокорабельных ракетных и оперативно-тактических комплексов, формирующие особую «защитную сферу», в которую войска противника не могут проникнуть без «риска неприемлемого ущерба».

Еще в 2019 году в Калининградской области были развернуты зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф». Влиятельный американский военно-аналитический сайт Defence News в этой связи в своей редакционной статье отмечал: «Эти комплексы не только защищают небо над российским анклавом и делают неэффективной любую атаку, но и заставляют чувствовать себя небезопасно авиацию НАТО во всем Балтийском регионе, в Польше и Германии. Это зона контроля С-400».

Как США хотят отрезать Калининград

В случае потенциального конфликта и попытки вторжения Россия с территории дружественной Белоруссии попробует выйти через Польшу по Сувалкскому коридору на помощь Калининграду, рассказывает NEWS.ru военный эксперт, капитан III ранга запаса Максим Климов. Этот наш бросок силы НАТО, в свою очередь, попытаются блокировать одним из механизированных соединений США, дислоцированных в регионе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Они просто там встанут, и все: с точки зрения международного права, наше движение — нападение, но если они первые напали на Калининград — они агрессоры».

При этом Климов уверен, что конфликт, если он произойдет, «сразу будет ядерным».

С этим мнением согласен независимый военный эксперт Александр Храмчихин. В беседе с NEWS.ru он пояснил: «Было бы очень странно, если бы в НАТО это не планировали. Тут необычно только то, что об этом заявляется открыто, хотя все это абсолютно очевидно, учитывая географическое положение Калининградской области. Любая попытка атаки на область получит в ответ применение ядерного оружия по тем странам, из которых она атакована, других вариантов я не вижу».

Почему американцы хотят войны в Европе

Депутат Госдумы генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев в разговоре с NEWS.ru отметил, что подобное заявление лишний раз свидетельствует, что «Европа готовится к войне с Россией, это призыв к ядерному конфликту». Он также напомнил о проведении регулярных учений, направленных на захват Калининградской области и уничтожение Балтийского флота.

«Некоторые считают, что приход Трампа внес разлад в эти планы, но это не так. Трамп заставил все страны НАТО увеличить свои военные расходы в два с половиной раза», — отметил он.

Соболев подчеркнул, что военные расходы США превысили триллион долларов, а бюджет на следующий год будет еще больше. «Это вызывает вопросы: против кого направлены такие огромные затраты? Они уверены, что смогут справиться с Россией, но ошибаются», — заключил депутат.

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