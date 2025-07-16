ВСУ целятся в Москву: какое оружие получит Украина, чем ПВО закроет столицу

О том, что президент США Дональд Трамп якобы поддержал идею ударов ВСУ по Москве, стало известно после его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля. Позже в Белом доме опровергли эту информацию, однако не отрицали, что американский лидер интересовался способностью Киева атаковать столицу РФ и Санкт-Петербург. Какие возможности есть у ВСУ для нанесения ударов и чем может ответить Россия — в материале NEWS.ru.

Что известно о «намерении» Трампа бомбить Москву и Петербург

В телефонном разговоре с Зеленским, который состоялся 4 июля, Трамп поинтересовался, может ли Киев атаковать главные российские города, пишет Financial Times.

«Владимир, можете ли вы ударить по Москве? Можете ли вы ударить и по Санкт-Петербургу?» — якобы спросил Трамп. По словам источников, на которые ссылается издание, Зеленский ответил: «Конечно. Сможем, если вы дадите нам оружие».

FT пишет, что Трамп поддержал эту инициативу, поскольку, по его мнению, это заставит Россию почувствовать боль и сесть за стол переговоров. Ряд аналитиков интерпретировали диалог как намерение нанести удары по Москве и Санкт-Петербургу. Позже факт таких заявлений опровергли в Белом доме.

«Ему (Зеленскому. — NEWS.ru) не следует наносить удары по Москве», — сказал американский лидер во время общения с журналистами.

Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие ракеты США могут дать ВСУ

По сведениям FT, Зеленский получил от представителей Пентагона и посредников из государств — членов НАТО список ударных систем большой дальности, которые потенциально могут быть предоставлены Украине не напрямую от США, а через третьи страны. В частности, речь шла о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk и разрешении использовать для ударов по России системы ATACMS, которые уже есть в распоряжении ВСУ.

Кроме того, Трамп заявил, что США и НАТО договорились о поставках оружия Украине за счет государств Евросоюза. Координировать помощь будут Североатлантический альянс и постпред Соединенных Штатов Америки при организации.

В настоящее время США могут позволить Украине использовать 18 ракет ATACMS для ударов по российской территории, высказал мнение военный эксперт Юрий Кнутов. Их дальность стрельбы в продвинутых версиях 2000 MOD и Block 3 составляет около 300 км, что недостаточно для атаки Москвы или Петербурга. Расстояние от Киева до столицы по прямой — прядка 750 км.

«Украина пытается выбить себе крылатые ракеты JASSM с дальностью до 900 километров, — рассказал Кнутов NEWS.ru. — Киев также пытается получить противорадиолокационные ракеты, которые выводят из строя зенитно-ракетные комплексы и комплексы наведения ракет на дальности до 300 километров. В случае их поставки у ВСУ появится возможность наносить удары с одновременным использованием беспилотников, а также крылатых и баллистических ракет. Это может создать определенные проблемы для ПВО».

В Минобороны РФ не комментировали заявление эксперта.

Глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов сообщил в беседе с NEWS.ru, что США не будут передавать Украине ракеты JASSM.

«Что касается других вооружений, давайте будем наблюдать и делать соответствующие выводы. Мы умеем противодействовать любому типу вооружения, которое есть у любой страны мира. Мы уже видели все суперсовременные американские штучки-дрючки, знаем, как с ними бороться», — отметил он.

ATACMS Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приведут ли возможные поставки ВСУ ракет Tomahawk к третьей мировой войне

В ряде СМИ появилась информация о том, что США могут поставить Киеву ракеты Tomahawk. Их дальность достигает 2500 километров.

«Это станет началом третьей мировой войны», — высказал мнение в разговоре с NEWS.ru генерал-майор авиации Владимир Попов.

По его словам, Трамп не пойдет на такой шаг, так как понимает неизбежность зеркального российского ответа.

«Tomahawk — оперативно-стратегическое оружие с возможностью применения ядерных боеприпасов, тем более боевых частей. Это будет уже не прелюдия третьей мировой войны, а ее начало», — высказал мнение генерал-майор.

Почему Германия скрыла реестр поставляемого Украине оружия

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что Берлин скрыл реестр поставляемого оружия, что может свидетельствовать о намерении передать Киеву высокоточные крылатые ракеты Taurus.

«Такая информация находилась в открытом доступе и была абсолютно доступной для каждого читателя или слушателя. В этом контексте, конечно, никаких опций, включая поставки Taurus, исключать нельзя», — пояснил Нечаев в эфире телеканала «Россия 24».

Германия отклонила очередной запрос Украины на поставку ракет Taurus, подтвердил в интервью Financial Times министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он добавил, что это решение было принято, несмотря на настойчивые просьбы Киева.

Taurus Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как Россия ответит на возможные поставки ВСУ дальнобойного оружия

Теоретическая возможность ракетных атак Москвы и Петербурга со стороны ВСУ существует, отметил экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. Однако, по его словам, поставки комплексов, крылатых и баллистических ракет будут сопровождаться многочисленными подготовительными мероприятиями.

«Нужно подготовить самолеты и наземные пусковые установки. Это займет значительное количество времени, хотя данная процедура технически возможна, — пояснил эксперт NEWS.ru. — Сейчас идет политический торг в отношении России со стороны Трампа, запугивание и принуждение Москвы к заключению перемирия. Поэтому, скорее всего, не стоит ждать эскалации и стрельбы ракетами по Москве и по Санкт-Петербургу. Вероятность есть, но небольшая».

По словам Хатылева, Трамп обещал Украине ракеты JASSM, которые могут долететь до Москвы, но затем пошел на попятную. Глава Белого дома может впоследствии поставить эти снаряды, когда у него изменится настроение, добавил эксперт.

«Потенциальные поставки крылатых ракет США ВСУ будут означать фактическое объявление войны России. Не думаю, что Америка пойдет на это», — высказал мнение Хатылев.

Если начнутся масштабные поставки наступательных ракетных вооружений из стран Запада на Украину, ситуация на поле боя заметно изменится, сказал Кнутов.

«Вооруженные силы России могут нейтрализовать эти поставки в значительной степени. Нужно атаковать склады с ракетами до момента их применения. Это должно происходить на таких этапах, как разгрузка, перевозка и складирование. В результате нашим системам ПВО придется сбивать не 10 ракет, а одну, что гораздо проще», — высказал мнение аналитик.

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