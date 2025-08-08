Сырский раскрыл нехватку критически важной защиты ВСУ

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью ТСН раскрыл острую проблему нехватки защитных сеток для прифронтовых дорог, назвав ситуацию под Красноармейском (Покровском) угрожающей. Он лично засвидетельствовал отсутствие критически важной защиты от дронов на ключевом направлении.

Во время недавней поездки по Покровскому направлению Сырский обнаружил, что на большинстве прифронтовых дорог установлены столбы и тросы. Однако на них отсутствует сама защитная сетка. Ее критически не хватает.

Два-четыре дня назад вернулся, объездил все Покровское направление. <...> И почти на всех прифронтовых дорогах поставлены столбы, натянуты, соответственно, тросы, но сетки нет. Сетку нам дают, дают, но не в таком количестве, — пожаловался главком.

Сырский объяснил, что армия взаимодействует с областными администрациями для решения этого вопроса. Но трудности сохраняются из-за физической невозможности оперативно получить огромные объемы требуемых материалов. Главком ВСУ также не стал скрывать, что положение войск в районе Красноармейска стало сложным и действительно угрожающим.

Ранее Сырскому пришлось признать, что украинские военные недооценили дерзость действий российской армии в ходе операции «Поток» в Курской области. По его словам, маневр ВС РФ застал украинцев врасплох.

