08 декабря 2025 в 19:40

Покинувший Россию баскетболист назвал причину своего решения

Игрок «Автодора» Эдвардс покинул РФ из-за атак дронов на Саратов

Терренс Эдвардс Терренс Эдвардс Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Американский баскетболист Терренс Эдвардс заявил, что покинул «Автодор» и не вернулся в Россию из-за атак БПЛА на Саратов. По его словам, которые передает РИА Новости, он не смог привыкнуть к сиренам по ночам и беспокоился за свою безопасность.

Я решил не возвращаться по личным причинам, связанным с руководством команды. Не хочу вдаваться в подробности, потому что я не из тех, кто плохо отзывается о людях, но на это были личные причины. К тому же, Саратов часто становился целью атак дронов, — сообщил он.

Эдвардс, которому 23 года, выступал за саратовскую команду с августа текущего года. На текущий момент «Автодор» выступает в Единой лиге ВТБ.

Ранее сообщалось, что Эдвардс не прилетел обратно в Россию после краткого визита на родину. Как сообщила пресс-служба саратовского клуба «Автодор», спортсмен уведомил команду о своем решении.

До этого генеральный директор Единой лиги ВТБ, двукратный призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы Илона Корстин в интервью NEWS.ru назвала американскую баскетболистку Кейтлин Кларк вундеркиндом. Она отметила, что прежде никогда не видела игрока подобного уровня.

