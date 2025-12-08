Покинувший Россию баскетболист назвал причину своего решения

Американский баскетболист Терренс Эдвардс заявил, что покинул «Автодор» и не вернулся в Россию из-за атак БПЛА на Саратов. По его словам, которые передает РИА Новости, он не смог привыкнуть к сиренам по ночам и беспокоился за свою безопасность.

Я решил не возвращаться по личным причинам, связанным с руководством команды. Не хочу вдаваться в подробности, потому что я не из тех, кто плохо отзывается о людях, но на это были личные причины. К тому же, Саратов часто становился целью атак дронов, — сообщил он.

Эдвардс, которому 23 года, выступал за саратовскую команду с августа текущего года. На текущий момент «Автодор» выступает в Единой лиге ВТБ.

Ранее сообщалось, что Эдвардс не прилетел обратно в Россию после краткого визита на родину. Как сообщила пресс-служба саратовского клуба «Автодор», спортсмен уведомил команду о своем решении.

