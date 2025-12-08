Киев в тисках блэкаута, Буланова против Долиной: что будет дальше

Киев в тисках блэкаута, Буланова против Долиной: что будет дальше

Положение Украины усугубилось после разговора президента Франции Эммануэля Макрона и киевского лидера Владимира Зеленского, армия России добивает ВСУ серией мощных ударов, певица Татьяна Буланова высказала мнение о скандале вокруг квартиры народной артистки России Ларисы Долиной — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

О чем говорили Зеленский и Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон в социальных сетях сообщил, что провел разговор с главой Украины Владимиром Зеленским.

«Я поделился с ним тем, что мои недавние международные обсуждения, в частности в Китае, позволили прояснить (по поводу урегулирования конфликта на Украине)», — написал он.

Французский лидер добавил, что 8 декабря посетит Лондон для встречи с премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, на которой будут обсуждаться переговоры между украинской и американской делегациями.

По мнению военных экспертов, в действительности для Украины сейчас все обстоит очень плохо. Военный аналитик финской организации Black Bird Group Эмиль Кастехельми пишет, что реальное положение на Украине усугубилось после перехода Красноармейска под контроль ВС РФ.

«Будущее Украины выглядит очень, очень мрачным», — говорится в публикации The New York Times.

Аналитик добавил, что у Киева хватает ресурсов, чтобы удержать линию соприкосновения от полного краха, но «она прогибается».

Telegram-канал INSIDER-T пишет, что США в последнее время стали все больше склоняться к тому, чтобы заключить прямую сделку с Россией в украинском вопросе. Источник считает, что Москва может передать контроль над ВСУ Вашингтону после окончания конфликта. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

При этом специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что завершение украинского конфликта близко, но необходимо решить вопросы принадлежности Запорожской атомной электростанции и территорий ДНР.

«Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится», — пояснил он.

Кит Келлог Фото: Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

Что Буланова думает о «деле Долиной»

Певица Татьяна Буланова заявила, что квартира, которая фигурирует в инциденте с мошенничеством в отношении артистки Ларисы Долиной, должна достаться покупательнице Полине Лурье. Об этом она заявила на XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио» в Петербурге.

«Наверное, квартира покупателю должна остаться», — ответила Буланова.

Сама певица при этом добавила, что купила жилье в рассрочку на уровне котлована. И оно стоило дешевле 120 млн рублей.

Лариса Долина столкнулась с волной «отмены» после того, как Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры Полины Лурье. Женщина осталась и без денег, и без жилья.

Защита Долиной ссылалась на невменяемость артистки в момент совершения сделки. Певица утверждала, что не осознавала своих действий из-за влияния мошенников.

Вскоре в Сети появилась информация, что россияне стали массово сдавать билеты на концерты Долиной. Певицу «отменяют» в Южно-Сахалинске, Хабаровске и на Камчатке. Кроме того, эксперты допустили, что телеканалы могут «вырезать» Долину из новогодних шоу из-за квартирного скандала.

Тем временем сама Долина не оставила без внимания волну хейта в свой адрес. 5 декабря артистка появилась в эфире шоу «Пусть говорят», в ходе которого сделала неожиданное заявление. Так, певица пообещала полностью компенсировать средства за московскую квартиру Полине Лурье.

«Это будет тяжело, потому что у меня нет этих денег, но я сделаю все возможное, и я говорю сейчас, что я эти деньги верну в полном объеме», — подчеркнула певица.

Защита Лурье усомнилась в искренности артистки. Адвокат Светлана Свириденко заявила, что попавшая в скандал Долина за полтора года разбирательств ни разу не извинилась перед покупательницей недвижимости. По ее словам, исполнительница — хорошая актриса, поэтому невозможно поверить в ее «искреннее раскаяние» в эфире Первого канала.

Как ВС РФ «добивают» ВСУ

Вооруженные силы РФ в ночь на 7 декабря нанесли комбинированный удар по военным и энергетическим объектам на Украине. В результате атаки в городе Кременчуге Полтавской области начались перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом, зафиксированы пожары на ТЭЦ и НПЗ, сообщил военный блогер Олег Царев в Telegram-канале.

Также были нанесены удары по военным объектам в городе Фастове Киевской области, что привело к нарушению железнодорожной логистики правобережья Украины. В Черниговской области в ходе атак поражены пункты дислокации ВСУ, ж/д инфраструктура и объекты энергетики, добавил Царев.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, всего за сутки с 6 на 7 декабря зафиксировано более 45 серий ударов с применением беспилотников «Герань-2», ОТКР «Искандер» и «Кинжалов».

ОТРК «Искандер» Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

По прогнозу подпольщика, ВС РФ продолжат наносить удары по объектам энергетики и железнодорожной инфраструктуры Украины, также высока вероятность тактических ударов по командным пунктам ВСУ, складам и РЭБ.

При этом в Минобороны РФ заявили, что удары в ночь на 7 декабря были нанесены в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Уточняется, что ударами были поражены объекты транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса Украины, используемые в интересах ВСУ, а также предприятие, задействованное в производстве ударных беспилотных летательных аппаратов.

По состоянию на конец ноября Украина лишилась порядка 80% мощностей своей энергосистемы, передает ТАСС. Согласно подсчетам, доступные генерирующие мощности оцениваются в 10–12 ГВт. Однако для преодоления зимы без веерных отключений требуется не менее 15 ГВт, а в случае сильных морозов потребность возрастает до 18 ГВт.

Глава компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко признал, что ситуация в энергетической сфере «достаточно тяжелая». Он уточнил, что украинским энергетикам потребуются недели, чтобы восстановить энергосистему страны.

