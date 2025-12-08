Захарова обвинила США во враждебности по отношению к Китаю Захарова: Стратегия нацбезопасности США содержит «конфликтный язык» к КНР

Россия обеспокоена наличием «конфликтного языка» по отношению к Китаю в обновленной Стратегии национальной безопасности США, заявила представитель МИД Мария Захарова. В комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, она также отметила, что Москву настораживают призывы Вашингтона к партнерам расширить доступ к своим портам.

В пассажах документа по АТР настораживает наличие конфликтного языка в отношении КНР, как и призывы ко всем основным региональным партнерам обеспечить Пентагону более широкий доступ к своим портам и «иным объектам», — указала дипломат.

Вместе с тем Захарова подчеркнула, что новая американская Стратегия национальной безопасности содержит положения, создающие основу для продолжения совместных усилий России и США по урегулированию украинского кризиса. По ее словам, отдельные элементы документа открывают путь для конструктивного поиска мирного решения.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян заявил, что в новой американской доктрине нацбезопасности российско-украинский конфликт подается без обозначения вины сторон. По его словам, в документе отсутствуют утверждения о вине России, а для Киева это очень плохой сигнал.