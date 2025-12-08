ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 14:21

Политолог раскрыл, чем плоха для Киева новая доктрина нацбезопасности США

Американист Мирзаян: США больше не винят Россию в конфликте на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В новой американской доктрине нацбезопасности российско-украинский конфликт подается без обозначения вины сторон, обратил внимание NEWS.ru. доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. По его словам, в документе отсутствуют утверждения о вине России, а для Киева это очень плохой сигнал.

В этой новой стратегии конфликт на Украине просто подается как свершившийся факт, без однозначной оценки вины сторон. Это очень плохой сигнал для киевского режима. К тому же там не написано, что Россия представляет угрозу Европе, из-за чего необходимо сплачиваться и поддерживать Украину, — отметил Мирзаян.

Более того, добавил собеседник, я не обнаружил в стратегии тезисов о том, что Россия является злобной, нехорошей, собирающейся уничтожать Украину.

Нет там и призыва ко всему миру спасать Украину. Таким образом, для Киева новая доктрина нацбезопасности США означает разрушение всех нарративов, сформированных при администрации экс-президента Джо Байдена, — заключил аналитик.

Ранее Белый дом опубликовал новую доктрину нацбезопасности. В документе убрали упоминание о России как «угрозе для США». Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы: скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с РФ. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону.

США
нацбезопасность
стратегия
Украина
Евросоюз
Россия
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
