В Раде считают, что Зеленский всеми силами пытается понравиться Трампу Депутат Рады Дмитрук: Зеленский хочет понравиться Трампу и отсрочить свой крах

Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон стал насмешкой над Киевом, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Он в интервью ТАСС заявил, что политик совершил эту поездку не в качестве главы государства, а как человек, отчаянно пытающийся сохранить власть и понравиться американскому президенту Дональду Трампу.

Зеленский не предлагает миру ни плана, ни идеи, ни стратегии. Он лишь повторяет мантры, написанные ему советниками, и старается понравиться Вашингтону, чтобы отсрочить свой политический крах, — отметил Дмитрук.

Он охарактеризовал позицию Зеленского как лишенную самостоятельности и стратегического видения. Депутат также выразил мнение, что американская сторона воспринимает украинского лидера как инструмент достижения собственных целей.

При этом он выразил поддержку мирным инициативам Трампа. Дмитрук подчеркнул важность движения к прекращению боевых действий для всего региона.

Ранее сообщалось, что российскую делегацию на переговорах с Киевом в будущем могут представить председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Что касается украинской стороны, легитимность президента Украины сейчас уступает легитимности Верховной рады.