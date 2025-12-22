Российский аэропорт ввел ограничения на полеты

В волгоградском аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, это сделано в целях безопасности полетов гражданских судов и пассажиров.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указал он.

Росавиация пока не уточняет, на какой срок введены ограничения и какие именно рейсы могут быть затронуты. Пассажиров призвали следить за расписанием самолетов и обновлять актуальную информацию.

Ранее стало известно, что воздушные гавани в Иваново и Ярославле временно перестали обслуживать авиарейсы. Ограничения начали действовать 20 декабря около восьми часов утра по московскому времени.

Также сообщалось, что в международном аэропорту Дубая начались проблемы с авиарейсами: 159 задержаны на прилет, 46 — на вылет, а еще девять отменены. Среди них 24 рейса, связанных с Россией. Причиной стали мощные ливни со штормовым ветром, которые начались после песчаной бури.

До этого летевший в Шри-Ланку российский самолет Red Wings с более чем 350 пассажирами экстренно вернулся в Новосибирск. Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, борт благополучно приземлился в аэропорту Толмачево. После посадки специалисты провели техническую проверку самолета.