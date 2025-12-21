Новый год-2026
21 декабря 2025 в 22:01

Один из аэропортов Краснодарского края прекратил работу

Росавиация: в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения

Аэропорт Геленджик временно прекратил работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты для обеспечения безопасности полетов.

Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, написал Кореняко.

Ограничения введены на фоне уже существующих правил о полетах с 08:00 до 20:00 мск. Пока неизвестно, как скоро аэропорт Геленджика вернется к стандартному графику.

Ранее стало известно, что воздушные гавани в Иваново и Ярославле временно перестали обслуживать авиарейсы. Ограничения начали действовать 20 декабря около восьми часов утра по московскому времени.

Также сообщалось, что в международном аэропорту Дубая начались проблемы с авиарейсами: 159 задержаны на прилет, 46 — на вылет, а еще девять отменены. Среди них 24 рейса, связанных с Россией. Причиной стали мощные ливни со штормовым ветром, которые начались после песчаной бури.

Геленджик
Росавиация
аэропорты
ограничения
