31 января 2026 в 22:24

Калужский аэропорт ввел ограничения на прием и выпуск рейсов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Международный аэропорт Калуга имени К. Э. Циолковского временно перестал обслуживать авиарейсы, сообщила пресс-служба Росавиации. По ее данным, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Калуга (Грабцево): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — подчеркнула пресс-служба.

Ранее аэропорт Шереметьево закрыли на три часа из-за снегопада. Авиакомпании скорректировали расписание полетов.

До этого временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в международном аэропорту Саратов (Гагарин). Как уточнили в Росавиации, мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендовали уточнять актуальную информацию у авиакомпаний.

14 января порядка тысячи пассажиров в аэропорту Краснодара не могли улететь около 30 часов. Отмечается, что в административном центре региона задерживался 31 рейс на вылет и прилет. На видео видно, что зал ожидания переполнен. При этом накануне в Краснодарском крае наблюдался сильный снегопад, способствовавший возникновению задержек авиарейсов.

