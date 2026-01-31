«Тема закрыта»: в деле с квартирой Долиной поставили точку Представитель Пудовкин: вопрос с квартирой Долиной в Хамовниках полностью закрыт

Квартирный вопрос, связанный с недвижимостью народной артистки РФ Ларисы Долиной в Хамовниках, полностью закрыт, сообщил РИА Новости ее представитель Сергей Пудовкин. По его словам, эта история была крайне болезненной и сложной для всех участников.

Наверное, каждый житель нашей страны уже достаточно в эту тему погрузился. Хайп в интернете, издевательства, разборки, переезды, ключи, канализация, холодная и горячая вода — да, это очень важные элементы, многие люди чрезвычайно заинтересованы туда погрузиться. Эта ситуация закрыта. <…> Эта тема закрыта, — заявил Пудовкин.

Ранее мошенник пытался помешать проведению концерта Долиной в Москве и вымогал у нее деньги, рассказал Пудовкин. Во вторник, 27 января, певица дала первый в 2026 году концерт в московском баре Petter.

До этого Пудовкин заявил, что первый в новом году сольный концерт Долиной прошел с полным аншлагом. По его словам, на выступление в московском баре Petter организаторам пришлось продавать даже стоячие места.

При этом юбилейное выступление Долиной в Москве не состоится. Пресс-служба Московского международного Дома музыки отметила, что концертная программа «Юбилей на бис», намеченная на 6 марта, была официально отменена по решению организаторов.