Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 21:59

«Тема закрыта»: в деле с квартирой Долиной поставили точку

Представитель Пудовкин: вопрос с квартирой Долиной в Хамовниках полностью закрыт

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Квартирный вопрос, связанный с недвижимостью народной артистки РФ Ларисы Долиной в Хамовниках, полностью закрыт, сообщил РИА Новости ее представитель Сергей Пудовкин. По его словам, эта история была крайне болезненной и сложной для всех участников.

Наверное, каждый житель нашей страны уже достаточно в эту тему погрузился. Хайп в интернете, издевательства, разборки, переезды, ключи, канализация, холодная и горячая вода — да, это очень важные элементы, многие люди чрезвычайно заинтересованы туда погрузиться. Эта ситуация закрыта. <…> Эта тема закрыта, — заявил Пудовкин.

Ранее мошенник пытался помешать проведению концерта Долиной в Москве и вымогал у нее деньги, рассказал Пудовкин. Во вторник, 27 января, певица дала первый в 2026 году концерт в московском баре Petter.

До этого Пудовкин заявил, что первый в новом году сольный концерт Долиной прошел с полным аншлагом. По его словам, на выступление в московском баре Petter организаторам пришлось продавать даже стоячие места.

При этом юбилейное выступление Долиной в Москве не состоится. Пресс-служба Московского международного Дома музыки отметила, что концертная программа «Юбилей на бис», намеченная на 6 марта, была официально отменена по решению организаторов.

Лариса Долина
представители
Хамовники
квартиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подполье раскрыло правду о рухнувшей антидроновой защите
В Тамбовской области водители уже семь часов стоят в пробке
Снежная Луна устроит ночное шоу над Россией
Долги, развод после 19 лет брака, мнение об СВО: как живет Андрей Мерзликин
«Ужасные преступления»: Маск потребовал арестовать фигурантов дела Эпштейна
Калужский аэропорт ввел ограничения на прием и выпуск рейсов
Минобороны Украины утвердило приоритеты сотрудничества с НАТО
«Тема закрыта»: в деле с квартирой Долиной поставили точку
Фицо отправил в отставку своего советника из-за скандального дела
ВС России уничтожили взвод элитного подразделения ВСУ
Александра Трусова не смогла пройти в полуфинал после возвращения на лед
ПВО отразила массированную атаку беспилотников над Центральной Россией
Трамп раскрыл свой план по Ирану
Сотни жителей Железногорска эвакуировали из-за упавшего БПЛА
Родители Юлии Началовой навестили могилу дочери в день ее 45-летия
Выступление девушки из Белоруссии едва не рассорило жюри «Голоса»
Гладков опубликовал видео с загадочным поведением птиц
На Украине развалился антидроновый тоннель
Зеленский сделал важное заявление по переговорам
В Подмосковье двух человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.