30 января 2026 в 12:46

Стало известно, как прошел первый в новом году концерт Долиной

Директор Пудовкин: на концерт Долиной в баре Petter продавали даже стоячие места

Лариса Долина выступает на концерте в музыкальном баре Petter в Москве Лариса Долина выступает на концерте в музыкальном баре Petter в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Первый в новом году сольный концерт народной артистки России Ларисы Долиной прошел с полным аншлагом, сообщил РИА Новости концертный директор певицы Сергей Пудовкин. По его словам, на выступление в московском баре Petter организаторам пришлось продавать даже стоячие места.

На этот концерт продавали даже стоячие места. Впервые в истории этого заведения, — подчеркнул Пудовкин.

Директор артистки отметил, что практика продажи так называемых входных билетов существует почти во всех концертных залах, однако официально их не всегда анонсируют. Как сообщает агентство, выступление Долиной собрало полный зал. Публика очень тепло принимала певицу, активно поддерживая ее после каждой песни.

Ранее Пудовкин сообщал, что Долина приняла участие в памятном музыкальном вечере, посвященном Владимиру Высоцкому. Выступление состоялось в московском театре «Градский Холл» 20 января. По словам журналистов, в первой половине наступившего года певица даст целую серию сольных концертов.

Также сообщалось, что юбилейное выступление Долиной в Москве не состоится. Пресс-служба Московского международного Дома музыки отметила, что концертная программа «Юбилей на бис», намеченная на 6 марта, была официально отменена по решению организаторов.

Россия
Лариса Долина
звезды
концерты
