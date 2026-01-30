Мошенник пытался сорвать первый концерт Долиной в этом году

Зимняя Олимпиада — 2026
Мошенник пытался помешать проведению концерта народной артистки РФ Ларисы Долиной в Москве и вымогал у нее деньги, рассказал РИА Новости ее представитель Сергей Пудовкин. Во вторник, 27 января певица дала первый в 2026 году концерт в московском баре Petter.

Одного негодяя, который вымогал деньги, пытаясь, так сказать, помешать проведению концерта, привлекли к ответственности. Он сидит пока под подпиской о невыезде, но обязательно будем разбираться с этим вопросом, — сказал он.

Он добавил, что злоумышленник размещал в соцсетях угрозы в адрес Долиной. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

До этого Пудовкин заявил, что первый в новом году сольный концерт народной артистки России Ларисы Долиной прошел с полным аншлагом. По его словам, на выступление в московском баре Petter организаторам пришлось продавать даже стоячие места.

Ранее появилась информация, что юбилейное выступление Долиной в Москве не состоится. Пресс-служба Московского международного Дома музыки отметила, что концертная программа «Юбилей на бис», намеченная на 6 марта, была официально отменена по решению организаторов.

