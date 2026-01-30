Настоящий грузинский завтрак: чижи-бижи — вкуснейшая яичница за 10 минут

Если вам надоела обычная глазунья, самое время приготовить чижи-бижи. Яйца, сочный томатный соус, овощи — очень вкусно и полезно! Подойдет и фанатам ПП, и любителям сытных завтраков.

Возьмите 3 крупных спелых помидора (летом лучше брать грунтовые, а зимой — консервированные в собственном соку) и очистите их от кожицы, нарезав кубиками. На разогретую сковороду с 30 г сливочного масла отправьте 1 мелко нарезанную луковицу и 1 болгарский перец, нарезанный соломкой. Обжаривайте овощи до мягкости, потом добавьте помидоры и томите на среднем огне около 5 минут, пока соус слегка не загустеет.

В отдельной миске взболтайте вилкой 4 куриных яйца с щепоткой соли и 0,5 ч. л. хмели-сунели или черного перца. Вылейте яичную смесь прямо на овощи и аккуратно перемешивайте лопаткой прямо в сковороде, пока яйца не «схватятся», но при этом останутся мягкими и сочными.

В самый последний момент добавьте в сковороду 2 измельченных зубчика чеснока и большой пучок мелко нарубленной свежей кинзы или петрушки. Подавайте горячим, обязательно с ломтиком свежего хлеба.

Совет: чтобы завтрак был еще сытнее, вместе с овощами можно обжарить немного нарезанного адыгейского сыра или сулугуни.

