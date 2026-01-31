Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 21:44

ВС России уничтожили взвод элитного подразделения ВСУ

ВС России уничтожили взвод «Кракена» в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бойцы ВС России при освобождении поселка Бересток уничтожили взвод украинских военных из подразделения «Кракен» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), рассказал РИА Новости старший стрелок Южной группировки войск с позывным Орех. По его словам, после зачистки укрепленных позиций они нашли значительное количество медицинских средств и снаряжения иностранного производства.

Контакты (стрелковые бои. — NEWS.ru) у нас были — это «Кракен». Нашивки соответствующие. Кто конкретно там находился, разбираться времени не было — шел стрелковый бой. <...> За всю операцию нами был уничтожен взвод, — заявил собеседник агентства.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска ведут активные действия в Константиновке. По его словам, боевые столкновения происходят прямо в городе.

Ранее Пушилин сообщал, что ВС России продвигаются на Краснолиманском направлении в районе Константиновки. Он уточнил, что активные боевые действия идут возле населенных пунктов Бересток, Степановка и Ильиновка.

Россия
Украина
кракен
ВС РФ
Донбасс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Тамбовской области водители уже семь часов стоят в пробке
Снежная Луна устроит ночное шоу над Россией
Долги, развод после 19 лет брака, мнение об СВО: как живет Андрей Мерзликин
«Ужасные преступления»: Маск потребовал арестовать фигурантов дела Эпштейна
Калужский аэропорт ввел ограничения на прием и выпуск рейсов
Минобороны Украины утвердило приоритеты сотрудничества с НАТО
«Тема закрыта»: в деле с квартирой Долиной поставили точку
Фицо отправил в отставку своего советника из-за скандального дела
ВС России уничтожили взвод элитного подразделения ВСУ
Александра Трусова не смогла пройти в полуфинал после возвращения на лед
ПВО отразила массированную атаку беспилотников над Центральной Россией
Трамп раскрыл свой план по Ирану
Сотни жителей Железногорска эвакуировали из-за упавшего БПЛА
Родители Юлии Началовой навестили могилу дочери в день ее 45-летия
Выступление девушки из Белоруссии едва не рассорило жюри «Голоса»
Гладков опубликовал видео с загадочным поведением птиц
На Украине развалился антидроновый тоннель
Зеленский сделал важное заявление по переговорам
В Подмосковье двух человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян
Дмитриев необычным эмодзи ответил на пост Уиткоффа о переговорах в Майами
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.