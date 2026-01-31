ВС России уничтожили взвод элитного подразделения ВСУ

Бойцы ВС России при освобождении поселка Бересток уничтожили взвод украинских военных из подразделения «Кракен» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), рассказал РИА Новости старший стрелок Южной группировки войск с позывным Орех. По его словам, после зачистки укрепленных позиций они нашли значительное количество медицинских средств и снаряжения иностранного производства.

Контакты (стрелковые бои. — NEWS.ru) у нас были — это «Кракен». Нашивки соответствующие. Кто конкретно там находился, разбираться времени не было — шел стрелковый бой. <...> За всю операцию нами был уничтожен взвод, — заявил собеседник агентства.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска ведут активные действия в Константиновке. По его словам, боевые столкновения происходят прямо в городе.

Ранее Пушилин сообщал, что ВС России продвигаются на Краснолиманском направлении в районе Константиновки. Он уточнил, что активные боевые действия идут возле населенных пунктов Бересток, Степановка и Ильиновка.