ПВО отразила массированную атаку беспилотников над Центральной Россией Минобороны: ПВО за три часа сбила 41 украинский БПЛА над семью областями России

Дежурные силы ПВО за три часа уничтожили 41 украинский БПЛА над семью регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Операция по отражению воздушной атаки проводилась в период с 17:00 до 20:00 мск.

В период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что в ночь на 31 января силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников. Большая часть дронов была сбита над территорией Брянской области. По данным Министерства обороны, 17 беспилотников ликвидированы в небе над Брянской областью, семь — над Смоленской областью, по одному — над территориями Белгородской области и Республики Крым.

До этого два человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ на село Бегоща в Рыльском районе Курской области. Как уточнил губернатор Александр Хинштейн, 97-летнюю женщину с контузией и 67-летнего мужчину с осколочными травмами доставили в больницу.

Кроме того, массированная атака украинских беспилотников на территорию России была предотвращена в результате точечного удара ракетой комплекса «Искандер». Российские военные поразили украинский пункт управления дронами. Минобороны РФ эти данные не комментировало.