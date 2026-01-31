Хинштейн раскрыл последствия атаки ВСУ на Курск

Окна в жилых домах одного из округов Курска повреждены в результате падения обломков сбитых системой ПВО вражеских целей, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, информация о последствиях уточняется.

Буду держать вас в курсе. Угроза атаки БПЛА пока сохраняется. Будьте бдительны и не пренебрегайте мерами безопасности! — отметил глава региона.

Ранее Хинштейн рассказал, что над Курской областью было сбито 30 вражеских беспилотников различных типов, еще 53 раза противник применил артиллерию. По его словам, в результате атаки ВСУ никто не пострадал, но есть повреждения имущества. Так, в поселке Хомутовка повреждена оконная рама здания, в Курске — газовая труба, электропроводка, фасад, кровля и окна административного здания.

Также стало известно, что силы ПВО за пять часов ликвидировали и перехватили 41 украинский беспилотник над регионами России. По данным Минобороны РФ, 28 БПЛА уничтожили над территорией Крыма, 12 — над акваторией Черного моря. Еще один беспилотник был сбит над Курской областью.