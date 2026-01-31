Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 21:16

Родители Юлии Началовой навестили могилу дочери в день ее 45-летия

Могила певицы Юлии Началовой на Троекуровском кладбище Могила певицы Юлии Началовой на Троекуровском кладбище Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Читайте нас в Дзен

Родители Юлии Началовой Таисия Николаевна и Виктор Васильевич посетили могилу артистки в день, когда ей могло бы исполниться 45 лет, пишет StarHit. Мать артистки рассказала, что приезжает на кладбище к дочери каждую неделю.

Это рана, которая не заживет никогда. Единственное решение, которое приняла для себя наша семья, — хранить исключительно светлую память. Только это дает силы жить дальше, несмотря на ту трагедию, которая произошла, — говорит женщина.

Виктор Началов подчеркнул, что такое недопустимо, кивнув на соседнюю могилу, полностью занесенную снегом. Он выразил удовлетворение тем фактом, что на кладбище приходят не только члены семьи Юлии, но и ее поклонники. Отец артистки добавил: сотрудники Троекуровского кладбища рассказали ему, что могила его дочери является одной из наиболее часто посещаемых и интерес публики к этому месту не ослабевает.

Ранее стало известно, что бывшему капитану ЦСКА и сборной России Евгению Алдонину, экс-супругу Юлии Началовой, диагностировали онкологию желудка. Футболисту уже сделали операцию в Германии.

Юлия Началова
кладбище
артистки
умершие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подполье раскрыло правду о рухнувшей антидроновой защите
В Тамбовской области водители уже семь часов стоят в пробке
Снежная Луна устроит ночное шоу над Россией
Долги, развод после 19 лет брака, мнение об СВО: как живет Андрей Мерзликин
«Ужасные преступления»: Маск потребовал арестовать фигурантов дела Эпштейна
Калужский аэропорт ввел ограничения на прием и выпуск рейсов
Минобороны Украины утвердило приоритеты сотрудничества с НАТО
«Тема закрыта»: в деле с квартирой Долиной поставили точку
Фицо отправил в отставку своего советника из-за скандального дела
ВС России уничтожили взвод элитного подразделения ВСУ
Александра Трусова не смогла пройти в полуфинал после возвращения на лед
ПВО отразила массированную атаку беспилотников над Центральной Россией
Трамп раскрыл свой план по Ирану
Сотни жителей Железногорска эвакуировали из-за упавшего БПЛА
Родители Юлии Началовой навестили могилу дочери в день ее 45-летия
Выступление девушки из Белоруссии едва не рассорило жюри «Голоса»
Гладков опубликовал видео с загадочным поведением птиц
На Украине развалился антидроновый тоннель
Зеленский сделал важное заявление по переговорам
В Подмосковье двух человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.