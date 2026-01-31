Родители Юлии Началовой навестили могилу дочери в день ее 45-летия

Родители Юлии Началовой Таисия Николаевна и Виктор Васильевич посетили могилу артистки в день, когда ей могло бы исполниться 45 лет, пишет StarHit. Мать артистки рассказала, что приезжает на кладбище к дочери каждую неделю.

Это рана, которая не заживет никогда. Единственное решение, которое приняла для себя наша семья, — хранить исключительно светлую память. Только это дает силы жить дальше, несмотря на ту трагедию, которая произошла, — говорит женщина.

Виктор Началов подчеркнул, что такое недопустимо, кивнув на соседнюю могилу, полностью занесенную снегом. Он выразил удовлетворение тем фактом, что на кладбище приходят не только члены семьи Юлии, но и ее поклонники. Отец артистки добавил: сотрудники Троекуровского кладбища рассказали ему, что могила его дочери является одной из наиболее часто посещаемых и интерес публики к этому месту не ослабевает.

Ранее стало известно, что бывшему капитану ЦСКА и сборной России Евгению Алдонину, экс-супругу Юлии Началовой, диагностировали онкологию желудка. Футболисту уже сделали операцию в Германии.