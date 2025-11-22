Раскрыт диагноз Алдонина, которому РПЛ собирает деньги

ТАСС сообщил, что у бывшего капитана ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина диагностировали рак желудка. Источник издания отметил, что футболисту уже сделали операцию в Германии.

Ему сделали операцию в Германии, у него рак желудка, — сказал собеседник агентства.

О тяжелом заболевании Алдонина ранее заявляла Российская премьер-лига, начав сбор средств для помощи его семье. Футболисту 45 лет, большую часть карьеры он провел в ЦСКА. Он сыграл 315 матчей и завоевал Кубок УЕФА, пять Кубков России, четыре Суперкубка и два чемпионских титула.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала, что на фоне химиотерапии у нее выпали волосы. Она подчеркнула, что теперь на телевидении будет появляться в парике. Так журналистка ответила на комментарий подписчицы, назвавшей ее красавицей.

Симоньян рассказала, что начала курс химиотерапии 20 октября. По ее словам, она лечится и готова к любому исходу. Журналистка также добавила, что Господь сам решает, кого и когда забирать.