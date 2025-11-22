У бывшего мужа Началовой выявили тяжелое заболевание

Врачи диагностировали у бывшего футболиста ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина тяжелое заболевание, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ). РПЛ и ЦСКА начали сбор средств. Известно, что заболевание требует длительного и дорогостоящего лечения.

На плечах Евгения — уход и воспитание двух маленьких детей, и для успешной борьбы с болезнью ему требуется финансовая помощь, — говорится в сообщении.

Алдонину 45 лет. Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. Алдонин является победителем Кубка УЕФА —2005, двукратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка страны. За сборную России он провел 29 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

С 2006 по 2016 год футболист был женат на певице Юлии Началовой. У пары в 2006 году родилась дочь Вера (сейчас ей 18 лет). Брак распался в 2011-м, но после смерти Юлии Евгений взял на себя основную заботу о дочери. В 2014 году Алдонин женился во второй раз, в 2016-м у супругов родился сын Артем, в 2019-м — дочь Анжелика.

Ранее в Костромской области на 84-м году жизни умерла известная советская лыжница Алевтина Олюнина-Панарина. Она стала олимпийской чемпионкой в 1972 году, выиграв эстафету в составе сборной СССР, а также завоевала серебряную медаль в гонке на 10 километров.