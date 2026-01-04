«Локомотив» вновь вырвал победу у ЦСКА в матче КХЛ «Локомотив» обыграл ЦСКА в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ

Ярославский «Локомотив» одержал четвертую победу над московским ЦСКА в текущем регулярном чемпионате КХЛ. Встреча на ледовой арене армейцев завершилась победой гостей по буллитам со счетом 2:1.

Основное время и овертайм закончились с результатом 1:1. Заброшенные шайбы на счету Байрона Фрэза («Локомотив») и Дениса Зернова (ЦСКА). Решающий точный буллит в серии выполнил нападающий ярославцев Артур Каюмов.

Это уже четвертая победа «Локомотива» над армейцами в текущем чемпионате. Летом ЦСКА возглавил Игорь Никитин, который в прошлом сезоне привел ярославский клуб к первому в его истории Кубку Гагарина. После этой победы «Локомотив» сохранил лидерство в Западной конференции с 58 очками, тогда как ЦСКА занимает шестое место.

До этого московское «Динамо» одержало победу над ярославским «Локомотивом» в гостевом матче КХЛ и прервало его победную серию. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу столичного клуба.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в результативном матче регулярного чемпионата КХЛ, завершившемся со счетом 7:6, сообщается на сайте лиги. Встреча прошла в Нижнем Новгороде, дубль в составе победителей оформил Даниил Орлов.