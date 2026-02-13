Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 13:58

В США заявили о провале «лучшего в мире танка»

19FortyFive: «лучший в мире танк» Leopard 2 не оправдал ожиданий на Украине

Танк Leopard 2A6 Танк Leopard 2A6 Фото: Shutterstock/FOTODOM
Немецкие танки Leopard 2, которые получила Украина, не оправдали ожиданий, пишет американское онлайн-издание 19FortyFive. Отмечается, что они потерпели неудачу на поле боя и стали «логистическим бременем».

Его (Leopard 2 — NEWS.ru) развертывание на Украине выявило отрезвляющую реальность: даже лучший в мире танк может испытывать трудности без надлежащей инфраструктуры. <…> Хотя его живучесть по-прежнему превосходит показатели советских образцов, сложность его V-образного 12-цилиндрового двигателя с двойным турбонаддувом и передовых систем управления огнем делает его логистическим бременем на передовой, — пишет издание.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с NEWS.ru отметил, что немецкие танки Leopard 2, как и другая западная бронетехника, имеют проблемы с проходимостью в условиях украинского чернозема. Кроме того, он указал на чрезвычайную сложность организации их ремонта и технического обслуживания.

До этого перешедший на сторону России бывший военнослужащий ВСУ раскрыл необычный способ применения немецких танков Leopard украинской армией. По словам бойца с позывным Сова, эти машины используются исключительно для эвакуации раненых с поля боя. Он отметил, что для боевых задач ВСУ предпочитают использовать американские БТР MaxxPro и польские боевые машины пехоты.

