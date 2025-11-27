День матери
27 ноября 2025 в 16:19

Названы проблемы «Леопардов» в условиях боевых действий на Украине

Эксперт Коротченко: минусы «Леопардов» — плохая проходимость и сложности с ТО

Leopard 2 Leopard 2 Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Немецкие танки Leopard, как и другие западные танки, вязнут в украинском черноземе, рассказал NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. К тому же, по его словам, их логистика ремонта и техобслуживания крайне сложны.

В условиях боевых действий на Украине немецкие «Леопарды» и, в целом, все западные танки выявили ряд существенных проблем и уязвимостей. Во-первых, они часто вязнут в украинском черноземе и не могут самостоятельно выбраться. Во-вторых, их логистика ремонта и технического обслуживания крайне сложна, что требует высокой квалификации экипажей и развитой системы материально-технического обеспечения, — отметил Коротченко.

Что касается новейшей разработки немецких инженеров — танка Leopard 2A8 — то он по праву считается одним из лучших в своем классе. Однако это очень дорогая вещь, отметил эксперт.

Такие танки, как Leopard 2A8, доступны только очень богатым странам, а также, разумеется, бундесверу. Это вполне эффективный, современный и высокотехнологичный танк. Но и он нуждается в очень серьезном материально-техническом обеспечении, — подчеркнул аналитик.

Ранее Германия и Франция договорились предоставить разрешение совместному оборонному концерну KNDS Deutschland организовать производство запчастей на Украине, о чем сообщил французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню по итогам встречи с немецким коллегой Борисом Писториусом. По его словам, филиал также займется обучением местных рабочих.

ФРГ
танки
техобслуживание
боевые действия
