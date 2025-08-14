Переговоры Путина и Трампа на Аляске
14 августа 2025 в 19:38

Бывший боец ВСУ раскрыл необычное применение танков Leopard

Боец Сова: украинские военные используют танки Leopard для эвакуации раненых

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону России, раскрыл в беседе с РИА Новости необычный способ применения немецких танков Leopard украинской армией. По словам бойца с позывным Сова, эти машины используются исключительно для эвакуации раненых с поля боя.

«Леопарды» видел в случае, если меня подбьют, это эвакуационная машина, чтобы вытянуть меня, задействовали «Леопарды» <...> Там и машина переделана специально в эвакуационную, — рассказал Сова.

Он отметил, что для боевых задач ВСУ предпочитают использовать американские БТР MaxxPro и польские боевые машины пехоты. Сова является участником добровольческого отряда имени Мартына Пушкаря, сформированного из бывших военных ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области.

Ранее в Сети появились кадры, на которых зафиксирован момент ликвидации немецкого танка Leopard ВСУ силами расчета FPV-дронов «Рубикон». Цель была обнаружена в лесопосадке неподалеку от поселка Ялта в ДНР.

Прежде расчет российского ударного БПЛА «Молния-2» из состава группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, несмотря на радиоподавление со стороны противника. По данным Минобороны РФ, благодаря слаженным действиям и боевому опыту экипажа укрепленная позиция была успешно ликвидирована.

Украина
ВСУ
танки
Leopard
