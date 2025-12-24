Новый год — 2026
24 декабря 2025 в 17:32

Экс-аналитик ЦРУ оценил перспективы украинской армии

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн заявил о скором исчерпании ресурсов Украины

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может лишиться возможностей для продолжения конфликта с Россией, заявил на своем YouTube-канале бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн. По его оценке, уже в следующем году у Киева останется оружие, но не будет солдат.

Я думаю, что в следующем году у Зеленского не будет денег. У него будет оружие, но не будет армии. Так что нам нужно немного потерпеть. Через несколько месяцев от украинской армии ничего не останется, — сказал эксперт.

Ранее Макговерн заявил, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа будет вести переговоры с Россией об урегулировании на Украине в обход позиции Зеленского и европейских лидеров. По его словам, Вашингтон серьезно заинтересован в нормализации отношений с Москвой и именно с этим связаны изменения в приоритетах, изложенные в новой Стратегии национальной безопасности США.

Макговерн также отмечал, что реальная власть на Украине находится под контролем неонацистов. По его мнению, после военного поражения все они покинут страну, а Россия восстановит порядок. Макговерн убежден, что в конечном счете станет очевидной невозможность сохранения текущего режима. Только тогда, как заключил аналитик, «нацисты прозреют» и переедут на свои виллы в Южной Италии.

спецоперация
СВО
ВСУ
Владимир Зеленский
