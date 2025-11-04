Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 10:47

Эксперт из ЦРУ объяснил, что ждет Украину после краха ее армии

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: после краха армии Украины нацисты сбегут за границу

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

На сегодняшний день реальную власть на Украине контролируют неонацисты, заявил на YouTube-канале Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Однако, по его словам, после краха вооруженных сил все они убегут за границу. При этом Россия «наведет порядок» в стране, убежден Макговерн.

Свобода действий [президента Украины Владимира] Зеленского жестко ограничена неонацистами, которые на самом деле имеют сейчас доминирующее влияние в Киеве. Но русские останутся и наведут порядок, — сказал эксперт из ЦРУ.

Как считает Макговерн, рано или поздно всем станет ясно, что спасти нынешний режим на Украине невозможно. Только после этого «нацисты прозреют» и уедут на свои виллы на юге Италии, заключил аналитик.

Ранее Макговерн выразил уверенность, что Соединенные Штаты не поставят Украине и Европе свои дальнобойные ракеты Tomahawk даже через несколько лет. По его мнению, обсуждения возможной поставки являются лишь «отвлекающим маневром». Бывший аналитик ЦРУ назвал их целью демонстрацию поддержки Западу.

Украина
Киев
националисты
ЦРУ
ВСУ
