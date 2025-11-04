Эксперт из ЦРУ объяснил, что ждет Украину после краха ее армии

На сегодняшний день реальную власть на Украине контролируют неонацисты, заявил на YouTube-канале Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Однако, по его словам, после краха вооруженных сил все они убегут за границу. При этом Россия «наведет порядок» в стране, убежден Макговерн.

Свобода действий [президента Украины Владимира] Зеленского жестко ограничена неонацистами, которые на самом деле имеют сейчас доминирующее влияние в Киеве. Но русские останутся и наведут порядок, — сказал эксперт из ЦРУ.

Как считает Макговерн, рано или поздно всем станет ясно, что спасти нынешний режим на Украине невозможно. Только после этого «нацисты прозреют» и уедут на свои виллы на юге Италии, заключил аналитик.

Ранее Макговерн выразил уверенность, что Соединенные Штаты не поставят Украине и Европе свои дальнобойные ракеты Tomahawk даже через несколько лет. По его мнению, обсуждения возможной поставки являются лишь «отвлекающим маневром». Бывший аналитик ЦРУ назвал их целью демонстрацию поддержки Западу.