14 октября 2025 в 17:30

Бывший сотрудник ЦРУ оценил шансы Украины получить ракеты Tomahawk

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Украина не получит Tomahawk даже через несколько лет

Ракета Tomahawk Ракета Tomahawk Фото: U.S. Navy/Global Look Press

США не поставят ракеты Tomahawk Украине и Европе даже через несколько лет, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. По его мнению, обсуждения о возможной поставке являются «отвлекающим маневром», направленным на демонстрацию поддержки Западу.

В ближайшее время никаких «Томагавков» точно не будет. <…> Эти ракеты не смогут попасть в Европу, даже если Европа заплатит за них, через два-три года. К тому времени война закончится. Русские добиваются невероятных успехов в ДНР, и они скоро покончат с ВСУ, — сказал Макговерн.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможной передаче США крылатых ракет Tomahawk Украине следует рассматривать после саммита лидеров этих стран — Владимира Зеленского и Дональда Трампа. По его словам, необходимо дождаться официальных заявлений по итогам переговоров для проведения всестороннего анализа ситуации.

До этого сообщалось, что США изучают возможность отправки Киеву до 50 крылатых ракет Tomahawk. По мнению аналитиков, даже при их получении это не окажет решающего воздействия на ход боевых действий.

