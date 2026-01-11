Часть американских ракет Tomahawk в Нигерии не сработали WP: часть выпущенных по террористам в Нигерии ракет Tomahawk не взорвалась

Четыре из 16 ракет Tomahawk, выпущенные США по террористам в Нигерии в конце декабря, не сдетонировали, сообщает газета Washington Post со ссылкой на нигерийских официальных лиц. Там уточнили, что речь идет об операции в декабре 2025 года.

Боеголовки четырех из 16 ракет Tomahawk, которые были выпущены той ночью, судя по всему, не сдетонировали, — указало издание.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил выбор даты проведения военной операции в Нигерии. Американский лидер заявил, что бомбардировка стала «рождественским подарком» террористическим группировкам.

До этого американские военные нанесли удар по судну в международных водах в восточной части Тихого океана, о чем информировало Южное командование ВС США. Там уточнили, что оно якобы использовалось членами наркокартелей. В результате удара была подтверждена гибель одного человека. Объединенная оперативная группа операции «Южное копье» выполняла распоряжение военного министра США Пита Хегсета, отметило командование.