Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 20:58

Сельчане под Киевом заблокировали дорогу

Жители села на окраине Киева перекрыли дорогу из-за отсутствия электроснабжения

Киев, Украина Киев, Украина Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Жители села Софиевская Борщаговка на окраине Киева заблокировали дорогу, требуя восстановления электроснабжения, передает УНИАН. Люди находятся без электричества уже почти двое суток.

В Софиевской Борщаговке под Киевом люди перекрыли дорогу из-за того, что у них нет света около 40 часов, — говорится в сообщении.

Ранее Киевская городская государственная администрация сообщила, что в левобережной части Киева наблюдаются перебои с электроснабжением, что привело к ограничениям в работе метро и общественного транспорта. Для поддержания транспортной доступности в связи с выходом из строя троллейбусов и трамваев на маршруты вышли дополнительные автобусы. Кроме того, на Святошинско-Броварской линии метро приостановлено движение поездов из-за отключения электроэнергии. В связи с энергетическими проблемами в Киеве поезда на красной линии метро курсируют по измененному графику.

До этого в городе Славутиче, расположенном в Киевской области, произошло массовое отключение электроэнергии, сообщил мэр Юрий Фомичев. По его словам, причиной блэкаута стала неблагоприятная погода, в результате которой была повреждена линия электропередачи.

Киев
Украина
отключения
дороги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Профессор назвала лучшие фильмы и сериалы про врачей
Патриарх Кирилл рассказал о главной нравственной проблеме современности
Раскрыта судьба бойцов ВСУ, отказавшихся от мясных штурмов
В Лондоне протестующий забрался на балкон посольства Ирана и сменил флаг
Очевидцы сообщили о десятках прогремевших взрывов над Воронежем
Нищий и бездомный Микки Рурк потребовал высокий гонорар
В зоне СВО ликвидировали блогера-бойца ВСУ Матвеева
«Говорят, что они смертники»: силовики раскрыли отношение ВСУ к новобранцам
«Пусть воруют, но не у нас»: Орбан сравнил Украину с бездонной бочкой
Робертс сообщила грустную новость для поклонников фильма «Красотка»
В российском городе закрыли аэропорт
«Ничего не сможет»: Макрона уличили в бессилии
Сельчане под Киевом заблокировали дорогу
Как, в общем, избавиться от этих, ну, слов-паразитов?
Системы ПВО сбили 10 БПЛА ВСУ над регионами России
«Пламя войны охватило всю Европу»: Сийярто осудил Францию и Англию
Орбана избрали кандидатом на пост премьера Венгрии
В Госдуме поставили точку в вопросе о двух ипотеках сразу
«Продолжают заниматься самоубийством»: Дмитриев о политике ЕС
Протесты в Иране: причины, сколько погибших, что происходит 10 января
Дальше
Самое популярное
«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

Без слоев и без майонеза: салат с курицей, огурцами и кукурузой — на каждый день и для застолья
Общество

Без слоев и без майонеза: салат с курицей, огурцами и кукурузой — на каждый день и для застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.