Сельчане под Киевом заблокировали дорогу

Жители села Софиевская Борщаговка на окраине Киева заблокировали дорогу, требуя восстановления электроснабжения, передает УНИАН. Люди находятся без электричества уже почти двое суток.

В Софиевской Борщаговке под Киевом люди перекрыли дорогу из-за того, что у них нет света около 40 часов, — говорится в сообщении.

Ранее Киевская городская государственная администрация сообщила, что в левобережной части Киева наблюдаются перебои с электроснабжением, что привело к ограничениям в работе метро и общественного транспорта. Для поддержания транспортной доступности в связи с выходом из строя троллейбусов и трамваев на маршруты вышли дополнительные автобусы. Кроме того, на Святошинско-Броварской линии метро приостановлено движение поездов из-за отключения электроэнергии. В связи с энергетическими проблемами в Киеве поезда на красной линии метро курсируют по измененному графику.

До этого в городе Славутиче, расположенном в Киевской области, произошло массовое отключение электроэнергии, сообщил мэр Юрий Фомичев. По его словам, причиной блэкаута стала неблагоприятная погода, в результате которой была повреждена линия электропередачи.