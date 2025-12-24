Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 12:39

ВС России поразили предприятия военной промышленности Украины

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

ВС России поразили предприятия украинской военной промышленности, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, также поражены используемые в интересах ВСУ объекты транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили объекты портовой и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. В оборонном ведомстве уточнили, что операции проводились на территории 140 районов. Кроме того, армия России уничтожила пункты управления БПЛА и временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и наемников.

До этого стало известно, что российские военные освободили Андреевку в Днепропетровской области и Прилипку в Харьковской области. Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли под контроль Андреевку.

СВО
спецоперация
Минобороны РФ
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме назвали регион, в котором снизилось количество разводов
Песков анонсировал выступление Путина на заседании Совета Федерации
Эндокринолог дала советы, как избавиться от сонливости по утрам
Свищев назвал лучших спортсменов 2025 года
Военэксперт высказался о подготовке Финляндии к боевым действиям против РФ
Песков поставил Польшу на место в ее стремлении попасть в G20
В Кремле отреагировали на вопрос о судьбе российских баз в Сирии
Зеленского обвинили во лжи после раскрытия 20 пунктов мирного плана
Песков отказался комментировать мирный план Киева из 20 пунктов
Песков двумя словами оценил разговор Путина и Алиева
Глава управления капитального строительства Башкирии отправилась за решетку
В Кремле заявили, что США знают все ключевые параметры России по Украине
Финляндия готовится к возможному противостоянию с Россией
Появилось видео первых минут после взрыва с тремя погибшими в Москве
Путину доложили об итогах визита Дмитриева в США
В Московской области прошел личный прием губернатора
ЕС уличили в саботаже сделки по закупке энергоносителей у США
Таможенники задержали россиянина с необычными сувенирами из Вьетнама
Спецполк Москвы переодели после ЧП со взрывчаткой
В Госдуме оценили 20 пунктов мирного плана, озвученных Зеленским
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.