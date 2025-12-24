ВС России поразили предприятия военной промышленности Украины

ВС России поразили предприятия украинской военной промышленности, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, также поражены используемые в интересах ВСУ объекты транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили объекты портовой и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. В оборонном ведомстве уточнили, что операции проводились на территории 140 районов. Кроме того, армия России уничтожила пункты управления БПЛА и временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и наемников.

До этого стало известно, что российские военные освободили Андреевку в Днепропетровской области и Прилипку в Харьковской области. Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли под контроль Андреевку.