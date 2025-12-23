Российские военные освободили еще два населенных пункта в зоне СВО

Российские военные освободили еще два населенных пункта в зоне СВО Минобороны РФ: ВС России освободили Андреевку и Прилипку в зоне СВО

Российские военные освободили Андреевку в Днепропетровской области и Прилипку в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Успех операций обеспечили бойцы группировок войск «Восток» и «Север».

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Андреевка Днепропетровской области, — говорится в сообщении.

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что склад с украинскими ракетами был уничтожен в результате ночного удара по аэродрому в Вознесенске Николаевской области. В Министерстве обороны РФ не комментировали эту информацию.

До этого российские военные освободили населенный пункт Вильча в Харьковской области. В операции приняли участие бойцы группировки войск «Север». Кроме того, из трех полностью окруженных в Димитрове бригад ВСУ выжили лишь два украинских солдата, которые сдались в плен российским военным. Один из них сообщил, что специально открыл огонь, чтобы привлечь внимание бойцов ВС РФ и получить шанс сдаться.