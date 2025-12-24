Новый год — 2026
24 декабря 2025 в 19:52

Следователи пришли к руководству подмосковного пансионата «смерти»

Директору пансионата в Видном предъявили обвинение по делу об отравлении

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Подмосковье предъявлено обвинение гендиректору пансионата для пожилых людей, где произошло массовое отравление постояльцев, передает СК по региону. Ей вменяют статью «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть двух или более лиц по неосторожности».

Из пансионата <…> с симптомами отравления были госпитализированы более 40 постояльцев, шесть пенсионеров скончались в течение нескольких суток. Всего в пансионате находились 73 человека, стоимость их пребывания варьировалась от 1300 до 1500 рублей в сутки, — говорится в публикации.

В СК уточнили, что следователи и криминалисты осмотрели пансионат, провели обыски и изъяли документы. Они опросили пострадавших и обвиняемую и отправили образцы еды на экспертизу.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков предложил передать частные пансионаты под управление Минздрава. Он указал на то, что эти учреждения оказывают терапевтические услуги. Собеседник добавил, что государству стоит взять под контроль и исключить частные пансионы, чтобы люди не гибли.

