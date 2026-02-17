В Новой Москве закрыли «пансионат смерти»

В Новой Москве закрыли частный пансионат для пожилых людей, передает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». По данным источника, постояльцы жили в антисанитарных условиях, страдали от недоедания, а персонал работал без медицинских книжек. Кроме того, в феврале в учреждении произошла вспышка пневмонии — 26 человек госпитализировали, трое скончались.

Продукты в пансионат поставлялись без необходимых документов, а готовили в условиях ремонта, среди пыли и строительного мусора. В ходе проверки изъяли около 600 кг неподтвержденной продукции. Бывшие постояльцы жаловались на давление со стороны сотрудников: сиделки якобы вымогали деньги у родственников, а администрация навязывала платные услуги. Сейчас скандальный пансионат закрыт, постояльцы расселены, а владелица находится под домашним арестом.

До этого появилась информация, что в частном пансионате в деревне Пенино в Москве практиковали связывание пожилых пациентов перед сном. Скандал в учреждении разразился на фоне массовой госпитализации: в больницу доставили 12 пенсионеров с подозрением на пневмонию.