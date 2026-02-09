Зимняя Олимпиада — 2026
Персонал скандального московского пансионата связывал постояльцев

Mash: в частном столичном пансионате пенсионеров привязывали к кроватям

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В частном пансионате в деревне Пенино практиковали связывание пожилых пациентов перед сном, сообщил Telegram-канал Mash. Скандал в учреждении разразился на фоне массовой госпитализации: в минувшее воскресенье в больницу доставили 12 пенсионеров с подозрением на пневмонию.

По информации источника, за проживание в учреждении родственники платили от 45 до 80 тыс. рублей в месяц. Несмотря на высокую стоимость, позднее они обнаружили на руках близких признаки насилия — гематомы. Согласно публикациям канала, персонал оправдывал такие меры обеспечением безопасности подопечных с деменцией, утверждая, что это предотвращает их падение с кроватей в ночное время.

По сведениям канала, администрация заведения отрицает вину в распространении инфекции, заявляя, что вирус якобы привезли двое постояльцев после визита к родственникам. Тем не менее, как пишет Mash, возмущенные семьи уже начали массово разрывать контракты и забирать пожилых людей домой. Ситуацией в подмосковном центре уже заинтересовались правоохранительные органы: в столичном СК возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Красноярске разгорелся скандал вокруг нелегального пансионата для пожилых людей, где постояльцев избивали. Telegram-канал Kras Mash со ссылкой на экс-сотрудницу учреждения сообщил, что заведение находится в здании на улице Киренского под вывеской «Спортзал».

