Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 19:58

Песков указал на один нюанс в возможных переговорах Путина и Трампа

Песков: переговоры Путина и Трампа можно согласовать при необходимости

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Беседу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа при необходимости можно оперативно согласовать, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью «Ведомостям». По его словам, сторонам не помешают даже рождественские праздники на Западе.

У них же начинаются — считайте уже начались — рождественские каникулы. Там замирает жизнь на это время. Но если будет такая необходимость, то есть возможность весьма оперативно согласовать (разговор. — NEWS.ru), — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь Кремля рассказал, что в графике Путина на последние недели этого года нет телефонных разговоров с Трампом. Также помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что на переговорах в Кремле 2 декабря не поднимался вопрос о встрече президентов. Он подчеркнул, что американская сторона теперь лучше осознает логику российской позиции по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

До этого сообщалось, что американская сторона ведет подготовку к возможному визиту Путина на саммит «Группы двадцати» в следующем году. Встреча лидеров запланирована на декабрь 2026 года в Майами.

Дмитрий Песков
Владимир Путин
Дональд Трамп
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве отменили Рождество? Что за новый праздник будут отмечать на Украине
В Госдуме дали честную характеристику «мирному плану» Зеленского
«Это просто невероятно»: Захарова о подарке от Путина
Глава СПЧ озвучил позицию по детям мигрантов в школах
В Грозном установили монумент памяти погибших при крушении самолета AZAL
ФАС заинтересовало повышение цен на связь и интернет
«Родина» и «Енисей» играют, несмотря на треснувший лед
Пяти российским спортсменам дали нейтральный статус
Гордон объявил о женитьбе на 23-летней девушке
Власти обозначили сроки обновления автопарка скорых в Петербурге
«Я от нее в восторге»: экс-помощница Байдена тепло поздравила Захарову
В СПЧ призвали не церемониться с теми, кто нападает на учителей
План Зеленского, подрыв полицейских, пик стужи в Москве: что дальше
Песков указал на один нюанс в возможных переговорах Путина и Трампа
Пленный офицер ВС РФ пообещал Зеленскому теплую встречу в Москве
ПВО сбила еще два БПЛА на подлете к Москве
На вкус или цвет: как выбрать сладкий подарок ребенку без ГМО и Е
Следователи пришли к руководству подмосковного пансионата «смерти»
Путин поручил провести Всероссийский съезд учителей физкультуры
Путин поручил поддержать тренеров спортсменов высокого класса
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья
Общество

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.