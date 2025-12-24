Песков указал на один нюанс в возможных переговорах Путина и Трампа Песков: переговоры Путина и Трампа можно согласовать при необходимости

Беседу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа при необходимости можно оперативно согласовать, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью «Ведомостям». По его словам, сторонам не помешают даже рождественские праздники на Западе.

У них же начинаются — считайте уже начались — рождественские каникулы. Там замирает жизнь на это время. Но если будет такая необходимость, то есть возможность весьма оперативно согласовать (разговор. — NEWS.ru), — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь Кремля рассказал, что в графике Путина на последние недели этого года нет телефонных разговоров с Трампом. Также помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что на переговорах в Кремле 2 декабря не поднимался вопрос о встрече президентов. Он подчеркнул, что американская сторона теперь лучше осознает логику российской позиции по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

До этого сообщалось, что американская сторона ведет подготовку к возможному визиту Путина на саммит «Группы двадцати» в следующем году. Встреча лидеров запланирована на декабрь 2026 года в Майами.